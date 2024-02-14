Нехватка учителей. В КГУ имени Арабаева запущены экспериментальные программы

В последние годы наблюдается рост числа студентов, отдающих предпочтение педагогическим специальностям. Об этом 24.kg сообщили в Кыргызском государственном университете имени Ишеналы Арабаева.
По их данным, увеличивается число групп, обучающихся на русском языке, с целью подготовки специалистов для русскоязычных школ.
Согласно госстандарту, университет запустил несколько экспериментальных учебных программ. Одна из них — по двойной специализации по семи педагогическим направлениям.
Преимущество двойной специализации — повышение конкурентоспособности на рынке труда.
Для решения потребности в кадрах для средних школ, преподающих на английском языке, с Министерством образования и науки согласована экспериментальная учебная программа по трем педагогическим направлениям.
Около 45 процентов выпускников КГУ имеют педагогические специальности.
В 2022/23 учебном году университет окончили более 2,7 тысячи студентов, из них 1 тысяча 287 — выпускники педагогических направлений. В 2023/24 учебном году вуз окончат 2,4 тысячи студентов, из них 1 тысяча 101 выпускник получит высшее образование по педагогическому направлению.
«Несмотря на рост заработной платы учителей, нехватка кадров в средних школах по-прежнему остается серьезной проблемой, — подчеркнули в университете. — Мы поддерживаем связь с выпускниками, действует Ассоциация выпускников. Это дает возможность определить качество подготовленных вузом кадров, начиная с трудоустройства».
Отмечается, что в КГУ уделяют особое внимание повышению качества образования и подготовки современных специалистов.
Создана специальная группа по оценке профессионализма профессорско-преподавательского состава. Ежегодно организуется электронный опрос среди студентов, по результатам которого решается вопрос о работе с преподавателями и составлении договора на следующий год.
По данным Минобразования на октябрь 2023-го, в школах по республике не хватает 841 учителя, в том числе по точным наукам, русскому, английскому языкам и другим предметам.
Для решения проблемы чиновники намерены привлекать студентов старших курсов.