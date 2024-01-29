От учителя лицея «Сапат» в Кызыл-Кие пострадали еще семь учеников

От действий учителя лицея «Сапат» в Кызыл-Кие пострадали еще семь учеников. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике сообщил заместитель министра образования и науки Муратбек Касымалиев.

По его словам, после появления в социальных сетях видео, на котором педагог ударил ученика, в лицее 24-25 января работала комиссия. Опрошены другие школьники. Выяснилось, что от действий учителя пострадали еще семь учеников десятого класса.

«Он их ударил», — сказал замминистра.

Муратбек Касымалиев заметил, что у одного из учеников травма носа, у другого было головокружение, он жаловался на боли в теле с правой стороны.

Педагог и заместитель директора лицея по воспитательной работе уволены.

Напомним, по факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (хулиганство) УК КР. Несовершеннолетнему назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемого водворили в ИВС, однако, как сообщил на заседании комитета Жогорку Кенеша заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов, суд отпустил учителя под домашний арест.

Ранее в социальных сетях распространили видео, как в кыргызско-турецком лицее «Сапат» избивают ученика. Как сообщили в УВД Баткенской области, факт избиения зарегистрирован в электронном журнале происшествий.