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Общество

Переход на 12-летку. Учет пяти- и шестилетних детей планируют провести до июня

В рамках перехода на 12-летнее образование в Кыргызстане проведут учет и анализ числа детей, достигших пяти- и шестилетнего возраста, в разрезе населенных пунктов и микроучастков. Аналитическую справку планируют подготовить до 1 июня.

Согласно проекту постановления кабмина, вынесенному на общественное обсуждение, обеспеченность педагогическими кадрами с 2024 года ожидается на уровне 80 процентов.

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Для создания дополнительных ученических мест планируют построить новые здания, пристройки и реконструировать здания под общеобразовательные организации.

Их количество и местоположение в проекте плана действий по поэтапному переходу на 12-летку не указаны.

Документом предусмотрено создание электронной базы резерва учителей к 1 июля 2025-го.

Напомним, Кыргызстан начал поэтапный переход на 12-летнюю модель образования. Дважды эта инициатива не нашла поддержки в Жогорку Кенеше, однако по поручению президента решение приняли.

Пока известно, что нынешние нулевые классы трансформируют в первые, начальная школа станет пятилетней, средним звеном будут 6-9-й классы, а старшим — 10-12-й классы. Предварительный возраст поступления в первый класс — от 5,5-6 до 7 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291835/
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