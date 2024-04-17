22:05
USD 89.11
EUR 94.62
RUB 0.95
Общество

Переход на 12-летку. Сколько средств потребуется?

В Министерстве образования и науки назвали источники финансирования Плана действий по поэтапному переходу на 12-летнее школьное образование.

Согласно проекту постановления, вынесенному на общественное обсуждение, пересмотр содержания образовательных стандартов, разработку концепции и базисного учебного плана планируется осуществить в пределах бюджета министерства.

На строительство новых зданий, пристроек и реконструкцию помещений под школы для создания ученических мест из республиканского бюджета дополнительно потребуется 21,2 миллиарда сомов.

Читайте по теме
Переход на 12-летку. Ответы на главные вопросы

На оснащение школьной мебелью и учебным оборудованием для начальной школы и старших классов, реализующих профильные образовательные программы, из республиканского бюджета дополнительно потребуется 1 миллиард 625 миллионов сомов.

Закупка, перевод, адаптация и тиражирование учебников по предметам STEM-направлений, информатике и английскому языку обойдутся в 5,1 миллиарда сомов за счет республиканского бюджета.

Кроме того, на организацию питания учащихся в младших классах дополнительно потребуется 428,4 миллиона сомов, а на разработку программ по повышению квалификации учителей, в том числе и онлайн-курсов для самообразования, — еще 414,6 миллиона.

Напомним, Кыргызстан начал поэтапный переход на 12-летнюю модель образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291846/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Внедрить в Кыргызстане 12-летнее обучение планируют в два этапа
Переход на 12-летку. Учет пяти- и шестилетних детей планируют провести до июня
Читатели 24.kg не хотят, чтобы их дети учились 12 лет. Итоги опроса
Готовы ли вы отдать своего ребенка в пять лет в школу? Опрос
Хотят играть и засыпают на уроках — учителя Кыргызстана о шестилетних школьниках
Переход на 12-летку. Ответы на главные вопросы
Переход на 12 лет. Сначала должна быть дорожная карта, а потом решение — эксперт
Первоклассников после Нового года могут перевести сразу во второй класс
Переход на 12-летку в школах не навязан донорами — глава Минобразования
Переход на 12-летку. Минобразования разрабатывает дорожную карту
Популярные новости
Парада на&nbsp;День Победы в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;будет Парада на День Победы в Бишкеке не будет
В&nbsp;мае у&nbsp;кыргызстанцев будут длинные выходные В мае у кыргызстанцев будут длинные выходные
В&nbsp;Бишкеке появился новый автобусный маршрут В Бишкеке появился новый автобусный маршрут
В&nbsp;Бишкеке дожди и&nbsp;грозы до&nbsp;середины недели. Прогноз погоды на&nbsp;15-19 апреля В Бишкеке дожди и грозы до середины недели. Прогноз погоды на 15-19 апреля
Бизнес
KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
Штраф на&nbsp;423 миллиона сомов. В&nbsp;лаборатории Бонецкого сделали заявление Штраф на 423 миллиона сомов. В лаборатории Бонецкого сделали заявление
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
17 апреля, среда
22:00
Чудаки парковки. Бишкекчане просят отгородить от машин все тротуары Чудаки парковки. Бишкекчане просят отгородить от машин...
21:44
Переход на 12-летку. Сколько средств потребуется?
21:22
На обеспечение учителей ноутбуками потребуется 2,5 миллиарда сомов
21:10
Блокировка TikTok в Кыргызстане. Что об этом думают жители Бишкека
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 апреля: будет солнечно