Переход на 12-летку. Сколько средств потребуется?

В Министерстве образования и науки назвали источники финансирования Плана действий по поэтапному переходу на 12-летнее школьное образование.

Согласно проекту постановления, вынесенному на общественное обсуждение, пересмотр содержания образовательных стандартов, разработку концепции и базисного учебного плана планируется осуществить в пределах бюджета министерства.

На строительство новых зданий, пристроек и реконструкцию помещений под школы для создания ученических мест из республиканского бюджета дополнительно потребуется 21,2 миллиарда сомов.

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На оснащение школьной мебелью и учебным оборудованием для начальной школы и старших классов, реализующих профильные образовательные программы, из республиканского бюджета дополнительно потребуется 1 миллиард 625 миллионов сомов.

Закупка, перевод, адаптация и тиражирование учебников по предметам STEM-направлений, информатике и английскому языку обойдутся в 5,1 миллиарда сомов за счет республиканского бюджета.

Кроме того, на организацию питания учащихся в младших классах дополнительно потребуется 428,4 миллиона сомов, а на разработку программ по повышению квалификации учителей, в том числе и онлайн-курсов для самообразования, — еще 414,6 миллиона.

Напомним, Кыргызстан начал поэтапный переход на 12-летнюю модель образования.