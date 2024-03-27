Прежде чем объявлять переход на 12-летку, Минобразования должно было предоставить общественности уже разработанную дорожную карту, а не наоборот. Об этом 24.kg сообщила эксперт по гуманитарным вопросам центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Умутхан Тыналиева.

По ее словам, сначала должны были разработать предметные стандарты для начальной школы, а не просто говорить, что нулевые классы трансформируются в первые. Это должны быть новые предметные стандарты, разработанные целой группой специалистов — психологами, педагогами, учеными, медиками.

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«В этой же дорожной карте должны быть нормативные правовые документы, начиная с санитарно-гигиенических условий и сроков поступления новых учебников и заканчивая реестром профессий, которым будут обучать старшеклассников, четким анализом по инфраструктуре. Допустим, сколько школ из более 2,3 тысячи готовы к переходу на 12-летку? Это должны быть неаварийные учебные заведения с неперегруженной проектной мощностью, обустроенными санузлами и спортплощадками, а также с доступом к чистой питьевой воде. Пусть на первом этапе это будет хотя бы 500 школ. По остальным потом можно было дополнительную информацию к дорожной карте дать», — сказала эксперт.

Дорожная карта должна быть не вдогонку постановлению кабмина о 12-летке, а основанием для этого постановления. Получается, что вначале дали обертку, а теперь будут упаковывать конфетку. Умутхан Тыналиева

Она добавила, что на реализацию реформы потребуются значительные ресурсы.

«Во-первых, потребуются дополнительные педагогические кадры, у которых есть навыки работы с шестилетками, потому что это будет полудетский сад, полушкола по уровню развития детей. Если новые сингапурские учебники рассчитаны на все 12 классов, то придется всех учителей-предметников переучивать. Это другая методика преподавания, другое наполнение учебного материала. Получается, что меняются и оценочные формы. Рано или поздно встанет вопрос изменения стандартов для подготовки студентов вузов. Проблем может быть много, поэтому нужно двигаться с минимальными рисками. Все взаимосвязано, если меняются стартовые условия, значит, меняется все», — отметила эксперт по гуманитарным вопросам.

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Она также заметила, что министерством пока не озвучена позиция по подготовительным группам в детсадах: «Если они остаются, то в какой класс приходят дети: в первый или во второй? Народ просто запутался уже и хочет получить ответы».

Умутхан Тыналиева напомнила, что некоторые страны СНГ тоже пытались ввести 12-летнюю модель образования.

«В Беларуси, к примеру, одномоментно ввели, практически по нашему сценарию, и буквально через полгода все отменили, потому что начались большие риски. Ближайший сосед — Казахстан — начал пилотное внедрение еще в 2003-м, но на первом этапе там взяли меньше 100 школ и ежегодно мониторили процесс. Публично на международном уровне результаты этого пилота они озвучили, если не ошибаюсь, только через 10 лет, и сейчас продолжают поэтапное движение. Там смогли построить грамотный алгоритм перехода к 12-летке, на каждом этапе минимизировали все возникающие риски», — сказала она, подчеркнув, что главной целью реформы в РК было повышение качества обучения.

Эксперт считает, что 12-летка нужна, поскольку есть свои плюсы:

разгрузится базисный учебный план, особенно в начальной школе, что хорошо и для учителей, и для учеников;

у педагогов появится больше времени на самообразование, овладеть новыми технологиями, изучить новые методики;

начнется профподготовка в старшей школе;

облегчится процесс поступления выпускников в заграничные вузы.

Напомним, кабмин принял решение о поэтапном переходе на 12-летнее образование, в Минобразования сообщили, что рабочая группа разрабатывает дорожную карту.