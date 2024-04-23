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Общество

Вице-мэр Бишкека предложил поднять проезд до 25 сомов, чтобы окупить автобусы

Депутат Эльдар Абакиров на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству поинтересовался, за сколько лет себя окупят новые автобусы.

Вице-мэр Бишкека Мирлан Байгончоков ответил, что всего купили 124 новых автобуса (по гранту ЕБРР. — Прим. 24.kg). Они смогут себя оправдать в том случае, если поднять тарифы.

«Это автотранспортное предприятие дотационное. Мы должны поддерживать его из местного бюджета. Но если надо выводить из дотации, нужно менять тарифы», — отметил он.

Мирлан Байгончоков напомнил, что сегодня тариф на проезд в общественном транспорте безналичным способом составляет 17 сомов, наличными — 20 сомов.

«С такими тарифами автобусы не смогут себя оправдать. Если у нас тариф будет 25 сомов, то за восемь-десять лет они оправдают себя. Но это если цены будут неизменными и курс валюты стабильным», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292360/
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