Похищение Орхана Инанды. Адвокат обратилась в Совет безопасности

Адвокат Таалайгуль Токтакунова обратилась в Совет безопасности по факту похищения в Кыргызстане турецкой разведывательной службой Орхана Инанды. Об этом представитель семьи директора МОУ «Сапат» сообщила 24.kg.

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По ее словам, после просмотра интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Кыргызстане Ахмета Садыка Догана у нее возникло несколько резонных вопросов.

В беседе с журналистом Ахмет Садык Доган рассказал, что Национальная служба разведки ТР провела операцию на территории КР по задержанию Орхана Инанды, и при этом суверенитет Кыргызстана не был нарушен.

Юрист напоминает, что согласно Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, членом которой является Кыргызстан, ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток.

«Ахмет Садык Доган в своем интервью заявляет, что турецкая сторона не похищала никого. Это была спецоперация за рубежом. Говорят, поймали беглеца. Иностранное государство не может проводить спецоперацию на территории Кыргызской Республики без разрешения соответствующего госоргана. Поэтому я задаю вопрос: на основании какого нормативно-правового акта или разрешения уполномоченного органа Турция у нас на территории проводит спецоперацию и забирает нашего гражданина? Если наши госорганы разрешили, то зачем нужно было его искать 35 дней и тратить ресурсы государства?» — задается вопросом Таалайгуль Токтакунова.

Фото Таалайгуль Токтакуновой. Обращение

Помимо этого, адвокат просит пояснить: если Орхан Инанды, по словам официальной Турции, является беглецом, на основании какого нормативно-правового акта или решения суда он был объявлен в розыск.

Юрист просит президента, как гаранта Конституции КР, дать поручение соответствующим государственным органам и потребовать установить личности тех чиновников, которые дали согласие на проведение операции зарубежной разведкой на территории Кыргызстана.

Отметим, ранее адвокат семьи Орхана Инанды также просила главу государства объявить персоной нон грата посла Турции в Кыргызстане Ахмета Садыка Догана.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021-го. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД КР вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.

ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство.

Решением суда Анкары его заключили под стражу.