Приграничный конфликт. Андрей Бельянинов об эффективности народной дипломатии

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов прокомментировал конфликт на кыргызско-таджикской границе. Свое мнение он высказал во время видеомоста.

По его словам, всем странам постсоветского региона, включая Кыргызстан и Таджикистан, Армению и Азербайджан, проблемы нужно решать без применения военной силы.

«Одна дорога: с одной стороны живут кыргызы, с другой — таджики. Никто в этом не виноват. Вдруг это оказалось границей. Они теперь должны друг с другом воевать? К сожалению, такого рода границы прошли по нашим сердцам и судьбам. Например, Россия и Украина», — сказал Андрей Бельянинов.

Он считает, что в данной ситуации народная дипломатия и мягкая сила являются эффективной мерой для заключения мирных договоров.

«Кыргызам с таджиками — что им делить-то? Вера одна. Всю жизнь жили в одной местности, и вдруг их спровоцировали на такие боевые действия. А когда кровь прольется, очень тяжело забыть. Когда в Кыргызстане лилась кровь, Ош, Джалал-Абад... Эти раны будут еще долго сказываться на жизни людей, которые там живут. Там же еще и узбеки пострадали. Это носит не очень хороший национальный колорит. Надо садиться, разговаривать. Спокойно говорить политикам, в чем они не правы и в чем они лукавы», — отметил Андрей Бельянинов.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел 28-30 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.