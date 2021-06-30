11:13
USD 84.66
EUR 100.76
RUB 1.17
Общество

Нет цензуре! В Бишкеке началась акция против законопроекта Гульшат Асылбаевой

В Бишкеке у «Белого дома» проходит митинг против цензуры и законопроекта Гульшат Асылбаевой «О защите от ложной и недостоверной информации».

«Сегодня на повестке нашего вопроса нет. Но сбываются наши прогнозы, этот созыв продлит свою работу, и в ближайшие две недели примет закон. Мы и в прошлом году выходили против инициативы Гульшат Асылбаевой. Авторы закона утверждают, что он направлен на борьбу с фейками, но очевидно, что он против свободы слова. Так с фейками не борются, надо развивать медиаграмотность», – заявили участники акции протеста.

Отметим, что аналогичный митинг проходил 25 июня 2020 года.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулирование информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199349/
просмотров: 709
Версия для печати
Материалы по теме
Закон о защите от ложной информации. В Бишкеке пройдет протестный митинг
Начался сбор подписей против закона Асылбаевой о защите от ложной информации
Закон о защите от ложной информации направлен против независимых СМИ
Эксперты: Невозможно определить, что значит заведомо ложная информация
Поощряются доносы. Эксперты про закон о защите от ложной информации
Закон Гульшат Асылбаевой должен быть отклонен. Юристы обратились к депутатам
Беспорядки в Бишкеке. Участники октябрьских событий требуют присвоить им статус
В Чуйской области фермеры вновь вышли на митинг. Требуют дать поливную воду
В Бишкеке возле Дома правительства сторонники Орхана Инанды продолжают акции
Дело «Кумтора». В Бишкеке около горсуда митингуют сторонники Асылбека Жээнбекова
Популярные новости
Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики
Много ненависти и&nbsp;оскорблений в&nbsp;соцсетях. Испанец о&nbsp;жизни в&nbsp;Кыргызстане Много ненависти и оскорблений в соцсетях. Испанец о жизни в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане избран новый муфтий. Им&nbsp;стал Замир Ракиев В Кыргызстане избран новый муфтий. Им стал Замир Ракиев
COVID-19. Как справиться со&nbsp;стрессом и&nbsp;сохранить психическое здоровье COVID-19. Как справиться со стрессом и сохранить психическое здоровье
Бизнес
Погружайтесь в&nbsp;мир кыргызских фильмов в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI вместе с&nbsp;Beeline! Погружайтесь в мир кыргызских фильмов в онлайн-кинотеатре IVI вместе с Beeline!
Индийские миротворцы удостоились награды ООН в&nbsp;Судане Индийские миротворцы удостоились награды ООН в Судане
Погашайте кредиты и&nbsp;пополняйте счета &laquo;Халык Банка&raquo; через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Погашайте кредиты и пополняйте счета «Халык Банка» через «О!Деньги» без комиссии
ККМ-онлайн: что нужно знать предпринимателям? ККМ-онлайн: что нужно знать предпринимателям?
30 июня, среда
11:08
COVID-19 в мире. Заразились более 181,7 миллиона, умерли более 3,9 миллиона COVID-19 в мире. Заразились более 181,7 миллиона, умерл...
11:02
В мэрии Бишкека объяснили резкий рост заболеваемости COVID-19
10:54
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 июня
10:43
Юристы и правозащитники требуют снизить барьер на местных выборах
10:38
Нет цензуре! В Бишкеке началась акция против законопроекта Гульшат Асылбаевой