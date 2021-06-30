Нет цензуре! В Бишкеке началась акция против законопроекта Гульшат Асылбаевой

В Бишкеке у «Белого дома» проходит митинг против цензуры и законопроекта Гульшат Асылбаевой «О защите от ложной и недостоверной информации».

«Сегодня на повестке нашего вопроса нет. Но сбываются наши прогнозы, этот созыв продлит свою работу, и в ближайшие две недели примет закон. Мы и в прошлом году выходили против инициативы Гульшат Асылбаевой. Авторы закона утверждают, что он направлен на борьбу с фейками, но очевидно, что он против свободы слова. Так с фейками не борются, надо развивать медиаграмотность», – заявили участники акции протеста.

Отметим, что аналогичный митинг проходил 25 июня 2020 года.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулирование информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».