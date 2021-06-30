Популизм и двойные стандарты. Когда не извлекли уроков из ситуации с «Кумтором»

Депутаты Жогорку Кенеша продолжают удивлять кыргызстанцев своими, мягко говоря, странными предложениями. Уже даже не смешно. К тому же, каждый раз пытаясь заработать политические очки, народные избранники напрочь забывают о преемственности собственных же решений.

Желание казаться умным преобладает над логикой.

Жогорку Кенеш традиционно проявляет удивительную «гибкость». По одному и тому же вопросу у него могут быть абсолютно разные мнения. Все зависит от того, какую идею надо поддержать на этот раз.

Как наполнить Токтогулку

Ситуация в энергетической сфере Кыргызстана просто аховая. В стране наблюдается маловодный период. Это приводит к тому, что вода в Токтогульском водохранилище наполняется крайне медленно. Уже конец июня, а запасы влаги небольшие.

На 28 июня объем воды в Токтогулке составил 11 миллиардов 6 миллионов кубометров.

В ОАО «Электрические станции» отмечают, что приток остается низким для этого времени года. На сегодня это 590 кубометров в секунду.

«В идеале сейчас разгар вегетационного периода, и снежные массы должны были активно таять. Но третья подряд малоснежная зима в верховьях реки Нарын дает о себе знать. Призываем кыргызстанцев к разумному энергосбережению», — просят в компании.

Нехватка воды приводит к проблемам в сельском хозяйстве. Фермеры по всей республике бьют в колокола. Засуха повсеместно. Урожай под угрозой. Но чиновники кабинета министров разводят руками. Воды нет, и взять ее неоткуда.

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Такую важную тему депутаты Жогорку Кенеша никак не могли обойти своим вниманием. Ладно бы парламентарии предлагали какие-то здравые идеи для выхода из кризиса.

Но нет, они решили поупражняться в сомнительных идеях. У депутата Эрмамата Тагаева возникла тоже — как дать аграриям нужное количество воды.

По мнению депутата, для обеспечения фермеров поливной водой необходимо искусственным способом растопить снег в горах.

«Из-за холодной погоды летом снег в горах выше 3,5 тысячи метров до сих пор не растаял. Поэтому нет воды для полива. Надо подняться на вертолете и посыпать угольной пылью. Тогда не будет трудно ни народу, ни кабмину. Мы пополним водой наши реки и Токтогулку. Если, по прогнозам, из-за маловодья потери ВВП составят 10 миллиардов сомов, то потратив на предложенный мной метод лишь 100 миллионов сомов, сэкономим большие деньги. Тем более если через год весь этот снег начнет таять, объем в Токтогульском водохранилище может превысить норму», — посоветовал Эрмамат Тагаев.

Ледники раздора

Проблема сохранения ледников в Кыргызстане совсем не хозяйственная или экологическая. Она традиционно носит политический окрас. Правда, речь тут совсем не о фермерах и энергетике. Речь и добыче золота.

Вопрос сохранения ледников в Кыргызстане поднимается на фоне сообщений о нарушении экологии канадской компанией Centerra Gold.

Хочется напомнить депутату, что в том числе из-за уничтожения ледников на руднике «Кумтор» весной этого года ввели внешнее управление. Но предшествовали этому многомиллиардные иски за нарушение природоохранного законодательства.

Так, в начале мая компания «Кумтор» решением суда оштрафована на 261,7 миллиарда сомов за складирование отходов на ледниках.

Суд рассмотрел гражданский иск Айбека Сарыбаева, Наристе Калчаева, Абласа Жээнбекова, Кемелбека Кутманова к ЗАО «Кумтор голд компани» и признал действия по складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор в Кыргызстане незаконными.

Депутаты тогда создали специальную комиссию по изучению работы канадской компании на руднике. В том числе они смотрели, как соблюдается природоохранное законодательство. Решения судов и промежуточные итоги работы депутатской комиссии привели к тому, что на руднике ввели внешнее управление.

Удивительное дело. Когда речь шла о Кумторе, депутаты все как один стали главными экологическими активистами. Их безумно беспокоила судьба двух ледников, которые расположены на месторождении. Они вспомнили о том, что ледники — источник чистой пресной воды, которой с каждым годом становится все меньше и меньше. А потому их надо всячески беречь.

Но прошло каких-то полтора месяца и Эрмамат Тагаев по сути предлагает уничтожать ледники. По его логике фермерам вода нужнее.

Сохранить ледники и добыть воду

И сохранение ледников, и нехватка поливной воды — вопросы сложные и проблемные. Решить их запретами или, наоборот, посыпанием угольной пылью просто невозможно.

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Несколько лет назад экспертная группа под руководством доцента кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Дмитрия Петракова совместно с местными коллегами-гляциологами исследовала заснеженные пики Кыргызстана. Объектом изучения стали и ледники у Кумтора.

Ученые пришли к однозначному выводу: кумторовское производство почти не влияет на таяние льдов, а запыление поверхности ледников, скорее, связано не с антропогенными, а природными условиями — пыль переносится ветрами из пустынь, окружающих горы Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Из-за изменений климата республика ежегодно теряет по одному леднику Давыдова и Лысый.

Уж точно республика не может себе позволить топить ледники только ради решения проблемы нехватки поливной воды. Тем более что воды аграриям недостаточно не только из-за очередного маловодья.

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Министр сельского хозяйства отмечает, что причин маловодья, помимо изменения климата, много. Так, во времена Советского Союза культуры в республике выращивали массивами — по 100- 150 гектаров .

Сегодня на тех же 100 гектарах соседствуют 50 фермеров, и каждый выращивает то, что посчитает нужным.

На полях стали высаживать влаголюбивые культуры. Расход воды увеличился. Еще проблема — отсутствие влагонакопительного полива посевных земель весной.

Большие потери, около 40 процентов воды, происходят из-за изношенных внутрихозяйственных ирригационных сетей.

Вот где простор для требований к правительству. Вот где нужно бить в колокола. Только парламентарии вряд ли полезут в такие дебри. Ведь это гораздо сложнее, чем делать популистские заявления, не имеющие ничего общего с реальностью и уж тем более никак не помогающие ни фермерам, ни Токтогулке.