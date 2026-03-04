В Баткене на искусственных ледниках накопили более 1,5 миллиона кубов воды

В Баткенской области реализуют проект по созданию искусственных ледников, направленный на решение проблемы водоснабжения сельского хозяйства. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента Кыргызстана в регионе.

Представители местных властей во главе с руководителем сектора международного сотрудничества, инвестиций и туризма аппарата полпредства Азизбеком Адылбековым встретились с делегацией международных организаций и дипломатами. В переговорах участвовали генеральный консул России в Оше Роман Свистин, представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Гучгельдиев и ОБСЕ Дмитрий Прудских.

Стороны обсудили расширение климатически устойчивых практик в регионе, вопросы эффективного управления водными ресурсами и модернизации ирригационной инфраструктуры. Речь шла и об укреплении сотрудничества в рамках проекта искусственных ледников и развитии новых совместных инициатив.

После переговоров делегация посетила искусственный ледник в ущелье Айна-Таш в селе Кок-Таш Лейлекского района.

Искусственные ледники представляют собой современный метод накопления воды зимой с последующим использованием для орошения полей весной и летом. Такая технология особенно важна для регионов, испытывающих дефицит воды.

В Баткенской области построили семь искусственных ледников: в селах Газ, Согмент, Булак-Башы и Кайынды Баткенского района, Айбийке, Кок-Таш и Сумбула Лейлекского района.

По итогам зимнего сезона в них накопили более 1,5 миллиона кубометров воды.

Инициатива реализуется при поддержке международных партнеров и направлена на устойчивое развитие региона и адаптацию к изменению климата.