08:57
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Экономика

Токтогульская и Курпсайская ГЭС прошли зимний сезон без аварий и сбоев

Токтогульская и Курпсайская гидроэлектростанции страны отработали осенне-зимний период 2025–2026 годов без аварий и сбоев. Об этом сообщили в ОАО «Электрические станции».

Отмечается, что оборудование на этих двух ГЭС работало стабильно, что позволило выполнить все планы по выработке энергии в полном объеме.

В компании указали, что стабильное прохождение зимы обеспечили качественный ремонт агрегатов и постоянный контроль за техникой, а штатный режим работы станций помог сохранить надежность всей энергосистемы республики в пиковые нагрузки.

Сейчас Токтогульская и Курпсайская ГЭС продолжают вырабатывать электричество в штатном режиме. Также началась подготовка оборудования и гидросооружений к отопительному сезону 2026–2027 годов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/372304/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
Не допустить обмеления Токтогулки: итоги встречи министров энергетики
В ЖК интересуются, считаются ли 7 миллиардов кубов в Токтогулке «мертвой точкой»
На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубов
Садыр Жапаров: После реконструкции Токтогульская ГЭС проработает еще 50-60 лет
Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Глава Минэнерго заявил об увеличении мощности Токтогульской ГЭС
К 1 апреля объем воды в Токтогульской ГЭС составит 6,8 миллиарда кубометров
Казахстан и Кыргызстан возобновляют сотрудничество в области гидрометеорологии
В парламенте интересуются, платят ли соседи за пользование водой
Бакыт Торобаев поручил проверить финансы «Электрических станций»
Популярные новости
Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;27&nbsp;апреля
Санкции ЕС. Чем грозит наказание Европы Кыргызстану, рассказали эксперты
Три месторождения в&nbsp;Иссык-Кульской области выставлены на&nbsp;аукцион
Кыргызстан увеличил импорт яиц в&nbsp;три раза, экспорт масла рухнул в&nbsp;40&nbsp;раз
Бизнес
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении
30&nbsp;дней бесплатного доступа к&nbsp;онлайн-кинотеатрам и&nbsp;ТВ в&nbsp;честь 20-летия MEGA
Кирпич и&nbsp;газоблок в&nbsp;Бишкеке: как выбрать материал для строительства
29 апреля, среда
08:51
Токтогульская и Курпсайская ГЭС прошли зимний сезон без аварий и сбоев
08:36
В Национальной гвардии Кыргызстана назначен новый командующий
08:20
В Нацбанке КР ответили на советы МВФ по управлению международными резервами
07:17
В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
28 апреля, вторник
23:37
OpenAI и Qualcomm готовят чипы для нового поколения ИИ-смартфонов
23:23
Кубок Азии по хоккею U-18. Сборная Кыргызстана разгромила команду Макао
23:16
Реконструкция парка имени Алишера Навои в городе Ош на завершающем этапе
23:02
Объединенные Арабские Эмираты покидают нефтяной картель ОПЕК
22:41
Госпакет акций «Кыргызтелекома» передали управделами президента