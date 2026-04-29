Токтогульская и Курпсайская ГЭС прошли зимний сезон без аварий и сбоев

Токтогульская и Курпсайская гидроэлектростанции страны отработали осенне-зимний период 2025–2026 годов без аварий и сбоев. Об этом сообщили в ОАО «Электрические станции».

Отмечается, что оборудование на этих двух ГЭС работало стабильно, что позволило выполнить все планы по выработке энергии в полном объеме.

В компании указали, что стабильное прохождение зимы обеспечили качественный ремонт агрегатов и постоянный контроль за техникой, а штатный режим работы станций помог сохранить надежность всей энергосистемы республики в пиковые нагрузки.

Сейчас Токтогульская и Курпсайская ГЭС продолжают вырабатывать электричество в штатном режиме. Также началась подготовка оборудования и гидросооружений к отопительному сезону 2026–2027 годов.