«Кумтор» работает штатно. Но за «неправильный» комментарий рабочих могут уволить

После очередного скандала вокруг «Кумтора» кабинет министров совместно с Жогорку Кенешем решил организовать для представителей СМИ поездку на рудник. Чиновники и депутаты хотели, чтобы журналисты на месте ознакомились с ситуацией.
Глава Госкомитета по экологии и климату Динара Кутманова показала территорию рудника, рассказала о самом карьере, хвостохранилищах и отвалах. Она также показала документы, по ее словам, подтверждающие нарушения со стороны канадской компании «Центерра».
Журналисты хотели подробнее изучить документы, но им не дали, потому что пресс-тур проходил в ускоренном темпе.
Корреспондент 24.kg тоже посетил «Кумтор» и попытался узнать, что действительно сегодня происходит на руднике и что говорят о сложившейся ситуации сами рабочие.
Ранее, напомним, депутаты Жогорку Кенеша приняли к сведению промежуточный отчет государственной комиссии по проверке деятельности «Кумтора». Срок работы комиссии продлен еще на три месяца. Депутаты также согласились ввести внешнее управление в компании.
Компания Centerra Gold Inc. в ответ объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызстана.
Однако в пресс-туре выяснилось, что действенных мер по спасению ледника Давыдова, на который складировали отвалы породы, на сегодня не принято. В кабмине объясняют это тем, что месторождение находится в управлении Кыргызстана всего несколько дней.
Выемка пустой породы из карьера в сутки составляет 585 тысяч тонн. Суточная производительность золотоизвлекательной фабрики — 17,5-18,5 тысячи тонн.
На вопрос, на основании какой экспертизы были сделаны выводы о нарушениях на руднике и есть ли само заключение, чиновница ответила, что работу проводила Госэкотехинспекция.
«Ведомство провело проверки и выдало акт. Сначала выдается претензия и предписание. Последнее не было исполнено. Именно поэтому Госэкотехинспекция подала в суд», — сказала она.
«Предпринимаются все усилия для того, чтобы не остановилось производство, коллектив на 100 процентов состоит из местных специалистов. Они работают здесь на протяжении 25 лет, их компетенция и профессионализм позволяют управлять производственной деятельностью. Другое дело — финансовый менеджмент, которым управляла канадская сторона», — поясняет Динара Кутманова.
«Каких-либо особых, глобальных и материальных претензий у «Амик» не было. Компания приезжала к нам три раза — в 2013, 2014 и 2017 году. В основу стратегического соглашения по «Кумтору», который был инициирован в 2017-м, вошли только 20 пунктов рекомендаций от юридической фирмы. На сегодня рудник их выполнил. В 2019 году — в полном объеме. Один выполнили частично, потому что он вытекает из другого. Его завершат в период закрытия месторождения. Сотрудники «Кумтора» вне политики. Но, возможно, у правительства есть некоторые экономические претензии к «Центерре». Мы как работали, так и работаем бесперебойно», — рассказал мужчина на условиях анонимности. По его словам, за такие комментарии могут уволить.
Согласно статье 62 Водного кодекса об охране ледников запрещается деятельность, влияющая на ускорение таяния ледников, с использованием угля, золы, масел или других веществ или материалов за исключением деятельности на ледниках Давыдова и Лысый.
Во время пресс-тура к представителям СМИ обратилась родственница рабочего на месторождении и сказала, что они не получили заработную плату в полном объеме за двухнедельную смену. Женщина попросила помочь достучаться до руководства рудника.
«Их зарплату делят на два транша — рабочая смена с 1-го по 15-е число месяца получает деньги 30-го числа. А тем, кто работал с 15-го по 30-е, должны платить с 1-го по 15-е число следующего месяца. Однако сегодня им выдали только аванс. Хотя должны были перечислить зарплату еще 15 мая. Конкретных сроков остальных выплат не назвали, ничего больше не сказали», — поделилась она.
Временно исполняющий обязанности директора по производству на руднике Нурдин Усенов заверяет, что все без исключения сотрудники получили все им положенное.
«Думаю, что в обеспечении деньгами у нас не должно быть и не будет проблем. Все поставки сюда оговорены и возобновлены. Хранение реагентов, оборудования и запчастей заложено на 2,5 месяца. Без ущерба для производства», — парировал он в ответ на жалобу.
Находясь целый день на месторождении, журналисты убедились, что работа на руднике продолжается бесперебойно. Техника в движении, рабочие на местах.
Представители внешнего управления компании и чиновники демонстрируют оптимизм и уверены в перспективах развития «Кумтора».
Осталось непонятным только одно: если «Кумтор» работает, тут ничего не поменялось, ледники Лысый и Давыдова — без изменений, то зачем такой шум подняли и судами пугают друг друга? Не проще ли было нашим попросить канадских инвесторов просто учесть их, депутатов и чиновников, личные амбиции...