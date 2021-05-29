«Кумтор» работает штатно. Но за «неправильный» комментарий рабочих могут уволить

После очередного скандала вокруг «Кумтора» кабинет министров совместно с Жогорку Кенешем решил организовать для представителей СМИ поездку на рудник. Чиновники и депутаты хотели, чтобы журналисты на месте ознакомились с ситуацией.

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Глава Госкомитета по экологии и климату Динара Кутманова показала территорию рудника, рассказала о самом карьере, хвостохранилищах и отвалах. Она также показала документы, по ее словам, подтверждающие нарушения со стороны канадской компании «Центерра».

Журналисты хотели подробнее изучить документы, но им не дали, потому что пресс-тур проходил в ускоренном темпе.

Корреспондент 24.kg тоже посетил «Кумтор» и попытался узнать, что действительно сегодня происходит на руднике и что говорят о сложившейся ситуации сами рабочие.

Ранее, напомним, депутаты Жогорку Кенеша приняли к сведению промежуточный отчет государственной комиссии по проверке деятельности «Кумтора». Срок работы комиссии продлен еще на три месяца. Депутаты также согласились ввести внешнее управление в компании.

Компания Centerra Gold Inc. в ответ объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызстана.

Однако в пресс-туре выяснилось, что действенных мер по спасению ледника Давыдова, на который складировали отвалы породы, на сегодня не принято. В кабмине объясняют это тем, что месторождение находится в управлении Кыргызстана всего несколько дней.

Фото 24.kg. Динара Кутманова

Выемка пустой породы из карьера в сутки составляет 585 тысяч тонн. Суточная производительность золотоизвлекательной фабрики — 17,5-18,5 тысячи тонн.

«Добыча идет открытом способом. Происходит дальнейшее изъятие льда. Однако срок на подземную разработку определили еще в 2008 году. Сейчас нужно принять ряд первоочередных мер, чтобы в первую очередь устранить все нарушения и минимизировать экологические риски. Внешнее управление введено 10 дней назад. Насколько я знаю, предпринимаются меры, чтобы запустить весь процесс и исключить риски техногенной аварии. Конечно, это зависит от качества менеджмента», — рассказала Динара Кутманова.

На вопрос, на основании какой экспертизы были сделаны выводы о нарушениях на руднике и есть ли само заключение, чиновница ответила, что работу проводила Госэкотехинспекция.

«Ведомство провело проверки и выдало акт. Сначала выдается претензия и предписание. Последнее не было исполнено. Именно поэтому Госэкотехинспекция подала в суд», — сказала она.

Что касается финансирования социальных объектов и различных фондов в Иссык-Кульской области компанией «Кумтор», то, как заверяют в кабинете министров, ничего приостанавливать не будут. Потому что по факту пополняется госбюджет.

«Предпринимаются все усилия для того, чтобы не остановилось производство, коллектив на 100 процентов состоит из местных специалистов. Они работают здесь на протяжении 25 лет, их компетенция и профессионализм позволяют управлять производственной деятельностью. Другое дело — финансовый менеджмент, которым управляла канадская сторона», — поясняет Динара Кутманова.

Когда журналисту удалось поговорить с одним из представителей «Кумтора», то он рассказал, что юридическая компания «Амик», привлеченная к экспертной оценке, ранее отмечала, что рудник соответствует международной практике ведения бизнеса.

«Каких-либо особых, глобальных и материальных претензий у «Амик» не было. Компания приезжала к нам три раза — в 2013, 2014 и 2017 году. В основу стратегического соглашения по «Кумтору», который был инициирован в 2017-м, вошли только 20 пунктов рекомендаций от юридической фирмы. На сегодня рудник их выполнил. В 2019 году — в полном объеме. Один выполнили частично, потому что он вытекает из другого. Его завершат в период закрытия месторождения. Сотрудники «Кумтора» вне политики. Но, возможно, у правительства есть некоторые экономические претензии к «Центерре». Мы как работали, так и работаем бесперебойно», — рассказал мужчина на условиях анонимности. По его словам, за такие комментарии могут уволить.

Согласно статье 62 Водного кодекса об охране ледников запрещается деятельность, влияющая на ускорение таяния ледников, с использованием угля, золы, масел или других веществ или материалов за исключением деятельности на ледниках Давыдова и Лысый.

Во время пресс-тура к представителям СМИ обратилась родственница рабочего на месторождении и сказала, что они не получили заработную плату в полном объеме за двухнедельную смену. Женщина попросила помочь достучаться до руководства рудника.

«Их зарплату делят на два транша — рабочая смена с 1-го по 15-е число месяца получает деньги 30-го числа. А тем, кто работал с 15-го по 30-е, должны платить с 1-го по 15-е число следующего месяца. Однако сегодня им выдали только аванс. Хотя должны были перечислить зарплату еще 15 мая. Конкретных сроков остальных выплат не назвали, ничего больше не сказали», — поделилась она.

Временно исполняющий обязанности директора по производству на руднике Нурдин Усенов заверяет, что все без исключения сотрудники получили все им положенное.

«Думаю, что в обеспечении деньгами у нас не должно быть и не будет проблем. Все поставки сюда оговорены и возобновлены. Хранение реагентов, оборудования и запчастей заложено на 2,5 месяца. Без ущерба для производства», — парировал он в ответ на жалобу.

Фото 24.kg. Нурдин Усенов

Находясь целый день на месторождении, журналисты убедились, что работа на руднике продолжается бесперебойно. Техника в движении, рабочие на местах.

Представители внешнего управления компании и чиновники демонстрируют оптимизм и уверены в перспективах развития «Кумтора».

Осталось непонятным только одно: если «Кумтор» работает, тут ничего не поменялось, ледники Лысый и Давыдова — без изменений, то зачем такой шум подняли и судами пугают друг друга? Не проще ли было нашим попросить канадских инвесторов просто учесть их, депутатов и чиновников, личные амбиции...