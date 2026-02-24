Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы

К 1 апреля объем воды в Токтогульской ГЭС составит 6,8 миллиарда кубометров. Об этом сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

По открытым данным Минэнерго и энергетических ведомств, через СМИ сейчас можно восстановить достаточно полную картину по состоянию на 1 апреля как минимум за 2006-2013 годы и точечные значения за 2014-й и 2015-й.

Фото из интернета

В 2013-м энергетики опубликовали ретроспективу по Токтогульской ГЭС: объем воды на 1 апреля за 2006-2013 годы.

По этим данным:

2006 — 14,13 миллиарда кубометров;

2007 — 13,76 миллиарда кубометров;

2008 — 6,56 миллиарда кубометров;

2009 — 6,42 миллиарда кубометров;

2010 — 11,82 миллиарда кубометров;

2011 — 15,4 миллиарда кубометров;

2012 — 14,24 миллиарда кубометров;

2013 — 13,77 миллиарда кубометров.

Таким образом, минимум за 2006-2013 годы — 6,42 миллиарда кубометров (1 апреля 2009-го). Это как раз период затяжного энергетического кризиса и жесткой экономии электроэнергии.

Максимум за 2006-2013 годы — 15,4 миллиарда кубометров (1 апреля 2011-го). После снежной зимы и хорошего притока воды Токтогулка выходила на пиковые для того периода отметки, что позволило спокойно пройти осенне-зимний сезон.

Важный момент: все эти значения — уже с учетом «мертвой отметки» (примерно 5,5 миллиарда кубометров). То есть в кризисные годы (2008-2009) реальный «маневренный запас» над «мертвой отметкой» был всего около 1-1,1 миллиарда кубометров (6,56 и 6,42 против 5,5).

В благоприятные годы (2011-2013) запас над «мертвой отметкой» доходил до 9-10 миллиардов кубометров.

2014-й: ожидания по состоянию на 1 апреля. В феврале Гидрометеослужба и энергетики прогнозировали, что к 1 апреля в Токтогульском водохранилище будет около 8,3 миллиарда кубометров воды — это примерно средний уровень между кризисными и благополучными годами.

Это именно прогноз, озвученный накануне, но дает ориентир, что в тот сезон запас воды был лучше, чем в 2008-2009 годах, но хуже, чем в рекордные 2011-2012 годы.

По данным Госагентства по регулированию ТЭК, озвученным в 2015-м, на 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 6,4 миллиарда кубометров.

Эта цифра почти повторяет антирекорд 2009 года (6,42 миллиарда); на порядок ниже средних многолетних ожиданий (около 12 миллиардов кубометров на ту же дату, по оценкам энергетиков).

Именно на это значение — 6,4 миллиарда кубометров на 1 апреля 2015-го — сейчас часто ссылаются чиновники, сравнивая текущую ситуацию с прошлым энергетическим кризисом.

По действующим гидротехническим параметрам «мертвой отметкой» для Токтогулки считается объем около 5,5 миллиарда кубометров. Это минимум, при котором:

уровень воды слишком низкий, чтобы агрегаты ГЭС могли работать в штатном режиме;

дальнейший попуск грозит повреждением оборудования и безопасностью плотины;

фактически гидроузел теряет возможность нормально вырабатывать электроэнергию и переходит в режим жесткого ограничения.

Поэтому любые значения на 1 апреля, близкие к 6-6,5 миллиарда кубометров, — это зона риска: к началу осенне-зимнего периода при неблагоприятном притоке можно подойти почти к «мертвой отметке».

За последние годы уровень воды в Токтогульском водохранилище колебался крайне заметно: в 2020-м запасы оставались относительно высокими — ориентировочно 12-14 миллиардов кубометров, в 2021 году снизились до примерно 8,7-9 миллиардов кубов. В 2022-2023 годах водохранилище удерживалось на среднем уровне — около 9-10 миллиардов кубометров.

Самым критическим стал 2024-й, когда объем воды опустился примерно до 6,5 миллиарда кубометров — уровня, близкого к так называемой мертвой отметке.

В прошлом году ситуация начала выправляться: запасы выросли до примерно 8,4-8,7 миллиарда кубометров на начало апреля.

Кстати, с 15 мая 2025-го данные об объемах накопленной воды в Токтогульском водохранилище исчезли из свободного доступа, их перестали публиковать и на сайте ОАО «Электрические станции».