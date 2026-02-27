Садыр Жапаров: После реконструкции Токтогульская ГЭС проработает еще 50-60 лет

На республиканском заседании президент Садыр Жапаров рассказал о ситуации в сфере энергетики.

По его словам, ведется строительство ГЭС «Камбар-Ата-1» мощностью 1 тысяча 860 мегаватт.

«После ввода в эксплуатацию этой гидроэлектростанции, которая станет крупнейшим энергетическим проектом в истории Кыргызстана, страна не только полностью обеспечит свои внутренние потребности, но и станет государством-экспортером электроэнергии, внося вклад в энергетическую устойчивость всего региона», — считает Садыр Жапаров.

Он отметил, что в то же время государство занимается не только амбициозными новыми проектами в строительстве, но и приводит в порядок действующие системы.

«Все гидроэлектростанции, включая Токтогульскую ГЭС, построены в 50-70-х годах прошлого века и на протяжении десятилетий не проходили полноценной модернизации. Несмотря на это, они более полувека практически без остановок обеспечивали республику электроэнергией. На момент моего прихода их техническое состояние было действительно тяжелым.

За последние четыре года на ГЭС проводятся масштабные работы по реконструкции: на Токтогульской ГЭС полностью обновлены четыре агрегата, что позволило увеличить ее мощность на 240 мегаватт. Кроме того, построены и введены в эксплуатацию 28 новых малых ГЭС. Если бы такие своевременные и системные решения не были приняты, страна неизбежно столкнулась бы с дефицитом электроэнергии, а экономика — с серьезными ограничениями. Теперь Токтогульская ГЭС проработает еще 50-60 лет», — добавил Садыр Жапаров.