В ЖК интересуются, считаются ли 7 миллиардов кубов в Токтогулке «мертвой точкой»

Сегодня на заседании депутатской группы «Ишеним» Жогорку Кенеша депутат Нуржан Торобекова задала вопрос представителям Минэнерго о том, не угрожает ли энергетической безопасности уровень воды в Токтогульском водохранилище в объеме 7 миллиардов кубометров.

Заместитель министра энергетики Алтынбек Рысбеков отметил, что наполнение Токтогульской ГЭС зависит от погодных условий. «Конечно, было бы хорошо, если бы был хороший приток. Но сейчас мы проводим работу, чтобы уровень воды не дошел до критической точки», — отметил он.

Напомним, что на 1 апреля уровень воды в Токтогульской ГЭС составил около 7 миллиардов кубометров воды. На 1 января 2026 года эта цифра составляла более 9 миллиардов кубометров воды.
