Цена климата: почему глобальное потепление бьет по кошельку кыргызстанцев

Вы замечаете, как растут цены на овощи фрукты, а привычное сезонное снижение цен не так ощутимо, как раньше? Наряду с проблемами логистики, инфляции есть еще одна, на первый взгляд, неочевидная, но немаловажная — изменение климата. Как это влияет на цены? Мы постарались ответить на вопрос, проанализировав ситуацию по всей цепочке — от тающих ледников до прилавка.
Конец эпохи арыков: почему капельный полив — это налог на выживание
Какую картину мы видим перед глазами, когда представляем поля в сезон полива? Вода, берущая начало на горных ледниках, мощным потоком несется к полям по руслам рек, каналам и паутине арыков.
А теперь представьте другую воду. Ее не слышно и почти не видно. Это тихая, скуповатая сеть черных трубочек, опутавших поле. Из них вода сочится по капле прямо к корню каждого растения. Медленно, практически без потерь.
Между этими двумя картинами — пропасть, которую проложило изменение климата. Раньше арык был символом жизни и достатка. Сегодня капельная лента — это символ страха и вынужденных трат. Фермеры внедряющие новые технологии полива несут дополнительные расходы, но расплачиваемся мы все.
Фермеры Чуйской долины мечтают о собственных скважинах
Мы едем в западную часть Чуйской области и видим контраст старого и нового. В селе Панфиловском два участка: на одном растет малина, и хозяин провел капельное орошение, на другом — яблоневый сад, где полив по старинке.
Хозяйка яблоневого сада Кумуш-апа говорит, что проблемы с поливной водой возникают все чаще и чаще. Сейчас они задумываются о том, чтобы пробурить скважину.
«Зима в этом году была малоснежной, боюсь, воды будет мало, нужно бурить скважину. На это надо примерно 50-70 тысяч сомов. Я не понимаю, как в нашей стране, где столько запасов воды, мы испытываем ее дефицит», — говорит Кумуш-апа.
Водный парадокс: почему при тех же площадях мы тратим на 14 процентов больше воды
Кыргызская Республика обладает значительными ресурсами: на ее территории 1 тысяча 923 озера общей площадью водной поверхности 6 тысяч 836 квадратных километров и более 3 тысяч 500 рек и речушек. Самые длинные — Нарын (535 километров), Чу (221 километр) и Чаткал (205 километров).
Но ледники Центральноазиатского региона, дающие до 80 процентов стока, за последние десятилетия уменьшились на 30 процентов. Это особенно ощутимо для Кыргызстана и Таджикистана. Изменение климата ставит под угрозу ирригационное сельское хозяйство.
Эксперты в области анализа изменения климата отмечают, что среднегодовая температура воздуха в Кыргызстане с начала XX века выросла на 1,6 градуса. За последние 46 лет (1976-2021 годы) скорость роста возросла практически в 2 раза — 0,022 градуса за год.
К середине текущего столетия (2050-2060 годы) средняя температура в Кыргызстане может повыситься на 4,5 градуса.
Мы посмотрели статистику использования воды на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение. Учитываем, что площадь орошаемых земель за 2018-2022 годы практически не изменилась. Например, если в 2018 году она составляла — 1024,7 тысячи гектаров, то в 2023-м — 1024,8 тысячи гектаров.
Таблица. Использование воды на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
4817
|
4920,7
|
4942
|
4986,9
|
5515,6
Мы уже видим парадокс: площадь орошаемых земель почти не меняется, а воды уходит все больше. В 2022 году ее использовали на 14,5 процента больше, чем в 2018-м. Потери составили 2,4 миллиарда кубических метров (27 процентов от объема забранной воды). Вода просто не доходит до цели, испаряясь под жарким солнцем.
Заведующий сектором по внедрению водосберегающих технологий при Службе водных ресурсов Дуйшонкул Рысбаев отмечает, что государство берет на баланс крупные каналы и водосборники, чтобы привести их в порядок.
«На государственных полях внедряют капельное и дождевальное орошение. Более того, систему могут установить и частным фермерским хозяйствам, если они объединились в кооперативы с общей площадью участков от 10 гектаров. Частным фермерским хозяйствам за установку оборудования надо вернуть в районные управления водного хозяйства 20 процентов прибыли, полученной от продажи урожая», — говорит Дуйшонкул Рысбаев.
Разрыв ресурсов: смогут ли малые хозяйства пережить маловодье
Но проблема в том, что сельское хозяйство в стране представлено преимущественно малыми и средними фермерскими хозяйствами. Стоимость установки капельного орошения для простого агрария в Кыргызстане варьируется в зависимости от размера участка, источника воды, типа выращиваемых культур, оборудования и других факторов.
Для небольшого участка (20-50 соток) цены, как правило, стартуют от 30 тысяч сомов. Чем меньше хозяйство, тем выше себестоимость расходов на оборудование.
Крупных фермерских хозяйств мало, но им выгодно работать с переработчиками. Так, хозяйство «Эко Урожай», сдало весь урожай томатов (рекордные 1 тысяча 200 центнеров) перерабатывающему предприятию. Фермеры не тратили время и ресурсы на продажу урожая на рынках. Очевидно, такой формат сотрудничества выгоден обеим сторонам.
Фермерам с меньшими объемами урожая закупочная цена переработчиков невыгодна.
Директор Департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мухтар Чыналиев рассказал, что в республике перерабатывают только 7 процентов урожая. В планах поэтапное повышение показателя. Рост конкуренции между переработчиками позволит фермерам сбывать продукцию по более выгодной цене.
От поля до прилавка: как мы платим за изменение климата
Переработчики сельхозпродукции, представляющие малый и средний бизнес чувствительны к изменению климата. Руководительница предприятия «Самида» Рахат Абылгазиева говорит, что они вынуждены покупать урожай по той цене, которую диктуют фермеры.
Они закладывают в цену те дополнительные расходы, которые у них возникли при установке и использовании новых технологий полива.Рахат Абылгазиева
Предприятие «Тунук» выпускает продукцию на основе фруктов, сухофруктов и трав. По словам его руководителя Улана Нургазы уулу, они столкнулись с другой стороной климатического кризиса.
«В 2025 году в связи с погодными условиями урожай сливы снизился. В случае дефицита цена на товар сразу повышается, мы вынужденно закупали сливу в два раза дороже, чем обычно. Мы сами не выращиваем и полностью зависим от фермеров», — говорит предприниматель.
Жанара Алгожоева — партнер предприятия «Тунук». Она поставляет им некоторые виды сырья. Основная ее деятельность — сбор и выращивание целебных трав.
«Из-за засухи или проливных дождей трава может не прорасти или сгнить. Наш бизнес зависит от климата. Установка капельного или дождевального орошения — это необходимость, продиктованная временем. Фермеры платят за оборудование, за его установку и, конечно, не могут работать себе в убыток», — говорит она.