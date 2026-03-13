Теперь не за гектар, а за кубометр. Сколько будет стоить поливная вода?

В Кыргызстане изменят порядок оплаты поливной воды — теперь расчет будут делать не за гектар земли, а за фактически потребленный объем (кубометр). Об утвержденных тарифах 24.kg сообщил заместитель директора службы водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нурлан Тыналиев.

Новые тарифы на 2026 год:

15 тыйынов за 1 кубометр — в вегетационный период (активный полив);

5 тыйынов за 1 кубометр — в невегетационный.

В 2025-м фермеры платили фиксированную сумму — 500 сомов за гектар. Однако такая система вызвала недовольство и неудобства среди аграриев, что и послужило причиной изменения ценовой политики.

Как отметил Нурлан Тыналиев, установленный тариф остается социально ориентированным. Себестоимость кубометра поливной воды на самом деле составляет 87 тыйынов, однако повышать цену до этого уровня кабмин не планирует из-за социально-экономической ситуации.

Что касается прогнозов на сезон, точный отчет от Гидрометеорологической службы ожидается в апреле. Тем не менее представители Минводсельпрома заявляли в парламенте, что в этом году в стране ожидается дефицит воды.