11:27
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Экономика

Теперь не за гектар, а за кубометр. Сколько будет стоить поливная вода?

В Кыргызстане изменят порядок оплаты поливной воды — теперь расчет будут делать не за гектар земли, а за фактически потребленный объем (кубометр). Об утвержденных тарифах 24.kg сообщил заместитель директора службы водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нурлан Тыналиев.

Новые тарифы на 2026 год:

  • 15 тыйынов за 1 кубометр — в вегетационный период (активный полив);
  • 5 тыйынов за 1 кубометр — в невегетационный.

В 2025-м фермеры платили фиксированную сумму — 500 сомов за гектар. Однако такая система вызвала недовольство и неудобства среди аграриев, что и послужило причиной изменения ценовой политики.

Читайте по теме
Ожидается дефицит: министерство призвало фермеров экономить поливную воду

Как отметил Нурлан Тыналиев, установленный тариф остается социально ориентированным. Себестоимость кубометра поливной воды на самом деле составляет 87 тыйынов, однако повышать цену до этого уровня кабмин не планирует из-за социально-экономической ситуации.

Что касается прогнозов на сезон, точный отчет от Гидрометеорологической службы ожидается в апреле. Тем не менее представители Минводсельпрома заявляли в парламенте, что в этом году в стране ожидается дефицит воды.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365809/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Новые тарифы в Кыргызстане покроют лишь 45 процентов себестоимости электричества
Из-за дефицита энергии в КР предлагают изменить правила расчета тарифов
Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Парковки в Бишкеке могут стать платными. Прайс по зонам
Суд обязал администрацию Трампа вернуть импортерам более $130 миллиардов тарифов
В Баткене на искусственных ледниках накопили более 1,5 миллиона кубов воды
Повысить тариф на воду в Кыргызстане почти до 37 сомов предложил депутат ЖК
Закон о воде перепишут: в Кыргызстане вводят новые правила тарифов и услуг
Цена климата: почему глобальное потепление бьет по кошельку кыргызстанцев
Дональд Трамп за сутки повысил пошлину для всего мира с 10 до 15 процентов
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;электроэнергию в&nbsp;Кыргызстане: cколько будем платить с&nbsp;1&nbsp;мая Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;Дубае зафиксировано резкое падение цен на&nbsp;элитную недвижимость Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
56&nbsp;тонн лука из&nbsp;Казахстана не&nbsp;допущены на&nbsp;территорию Кыргызстана 56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;марта Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на 12 марта
Бизнес
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
13 марта, пятница
11:26
Айпери Медет кызы снова выйдет на ковер против олимпийской чемпионки Айпери Медет кызы снова выйдет на ковер против олимпийс...
11:25
Жаловаться на нехватку врачей в регионах продолжают главе Минздрава
11:21
Мэрия намерена снести павильоны на улице Ауэзова. На их месте появится сквер
11:15
Музей «Манас Ордо» в Таласе расширят втрое. Комплекс готовят к Дню независимости
11:14
Госпредприятие «Тулпар» начало сборку карет скорой помощи