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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Обратить внимание на агрессию Таджикистана призвали кыргызстанцы в Женеве

Кыргызстанцы в Женеве провели митинг у здания ООН. Об этом 24.kg сообщила директор института Bulan Чолпон Орозбекова.

По ее словам, участники акции призвали международное сообщество обратить внимание на ситуацию на кыргызско-таджикской приграничной территории.

«Мы призываем ООН, ОБСЕ, Евросоюз и другие организации внести свой вклад в урегулирование конфликта мирным путем и помочь пострадавшим жителям Кыргызстана. Кроме этого, необходимо провести расследование по применению тяжелой военной техники Таджикистана против мирных жителей Кыргызстана. К этому попросили присоединиться Human Rights Watch и Amnesty International и составить хронологию событий. Самое главное — вопросы границы и водных ресурсов надо решать путем дипломатии», — рассказала Чолпон Орозбекова.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192992/
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