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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Активисты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана выступили против провокаций

Организации гражданского общества Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, входящие в сеть «Долина мира» и объединенные членством в Глобальном партнерстве по предотвращению вооруженных конфликтов (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict / GPPAC), обратились к жителям двух стран в связи с кровопролитными событиями в приграничной зоне, произошедшими 28 апреля — 1 мая.

Активисты призывают всех кыргызстанцев и таджикистанцев не поддаваться эмоциям и не становиться провокаторами.

«Дорогие братья и сестры, матери и отцы, наши любимые дети, все, кто живет в Таджикистане и Кыргызстане и со скорбью переживает события, происходящие сегодня между этими двумя соседними народами! Сейчас, в непростые для Кыргызстана и Таджикистана дни, всем нам очень трудно сдерживать эмоции и оставаться в стороне от происходящего, тяжело видеть слезы и горе двух соседних народов. Поэтому хотим обнять и прижать к груди каждого из вас, держать каждого из вас за руки и идти вместе с вами к спокойствию, миру и продолжению многовекового добрососедства между народами Таджикистана и Кыргызстана», — говорится в обращении.

Происходят тяжелые события. Но, как бы ни было трудно, важно не терять самообладание, помнить, что этим двум соседним народам продолжать еще жить бок о бок рядом друг с другом, не забывать, что наши предки всегда жили в добрососедстве на этой древней земле.

Гражданские активисты трех государств призывают быть сдержаннее.

«Не поддавайтесь на провокационные призывы, которых сейчас немало, их основная цель — посеять в ваши сердца чувство страха, а не ваше благополучие. Давайте вместе поддерживать всех, кто стремится строить мир между двумя народами. Помогите остановить кровопролитие. Помогите вернуть мир и спокойствие в ваши дома», — подчеркивается в тексте.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

Генпрокуратура Кыргызстана оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192793/
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