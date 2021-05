Активисты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана выступили против провокаций

Организации гражданского общества Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, входящие в сеть «Долина мира» и объединенные членством в Глобальном партнерстве по предотвращению вооруженных конфликтов (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict / GPPAC), обратились к жителям двух стран в связи с кровопролитными событиями в приграничной зоне, произошедшими 28 апреля — 1 мая.

Активисты призывают всех кыргызстанцев и таджикистанцев не поддаваться эмоциям и не становиться провокаторами.

«Дорогие братья и сестры, матери и отцы, наши любимые дети, все, кто живет в Таджикистане и Кыргызстане и со скорбью переживает события, происходящие сегодня между этими двумя соседними народами! Сейчас, в непростые для Кыргызстана и Таджикистана дни, всем нам очень трудно сдерживать эмоции и оставаться в стороне от происходящего, тяжело видеть слезы и горе двух соседних народов. Поэтому хотим обнять и прижать к груди каждого из вас, держать каждого из вас за руки и идти вместе с вами к спокойствию, миру и продолжению многовекового добрососедства между народами Таджикистана и Кыргызстана», — говорится в обращении.

Происходят тяжелые события. Но, как бы ни было трудно, важно не терять самообладание, помнить, что этим двум соседним народам продолжать еще жить бок о бок рядом друг с другом, не забывать, что наши предки всегда жили в добрососедстве на этой древней земле.

Гражданские активисты трех государств призывают быть сдержаннее.

«Не поддавайтесь на провокационные призывы, которых сейчас немало, их основная цель — посеять в ваши сердца чувство страха, а не ваше благополучие. Давайте вместе поддерживать всех, кто стремится строить мир между двумя народами. Помогите остановить кровопролитие. Помогите вернуть мир и спокойствие в ваши дома», — подчеркивается в тексте.