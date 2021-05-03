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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Баткенцы показали заранее вырытые таджикской стороной окопы

Жители Баткенской области показали заранее вырытые таджикской стороной окопы. Видео опубликовано в соцсетях.

Житель села Максат Лейлекского района показал укрытия для стрельбы в этой местности.

«Вот вы видите воду. Одеяло в окопе, мыло, хлеб. Здесь полностью подготовили и оборудовали окопы. Таджикская сторона перешла на территорию Кыргызстана, в село Максат», — комментирует он.

Житель Базар-Коргонского района, снайпер Надирбек Исмаилахунов, говорит, что специально приехал на место конфликта. Осмотрев вырытые окопы, он рассказал, где и какие военные были и какую тактику применяли.

«Здесь был пулемет ПК или ручной пулемет Калашникова. Здесь помощник передавал ленту. Окопы подготовлены заранее. А эти окопы — для стрелков. Этот окоп — для противотанкового гранатомета РПГ-7. Это его заряд. Он разрушает всю военную технику: танки, БТР, трак, цепи. А здесь лежал снайпер. Здесь позиции были подготовлены тщательно. Окопы сделаны для того, чтобы кыргызы не смогли пройти в села Арка, Максат» — отметил Надирбек Исмаилахунов.

Конфликт на границе начался 28 апреля. В нем участвовали местные жители, армейские подразделения и тяжелая техника. О перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 179 кыргызстанцев, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 10 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских селах разрушили 78 домов, две школы и другие объекты. Пострадали погранзаставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожар уничтожил более 10 домов.

По конфликту Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192642/
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