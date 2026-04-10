АБР: Конфликт на Ближнем Востоке создает вызовы для устойчивости Азии

Конфликт на Ближнем Востоке создает вызовы для устойчивости Азии и Тихоокеанского региона. Об этом заявлено сегодня на пресс-брифинге Азиатского банка развития по докладу «Обзор развития Азии».

По словам главного экономиста постпредства АБР в Кыргызской Республике Гульнур Керимкуловой, регион входит в эту сложную и неопределенную среду с позиции силы: рост в 2025 году составил 5,4 процента, а инфляция снизилась до 3 процентов.

«В рамках сценария раннего урегулирования региональный рост прогнозируется на уровне 5,1 процента в 2026 и 2027 годах. Инфляция, по прогнозам, вырастет до 3,6 процента в 2026-м и снизится до 3,4 процента в 2027 году. Эти прогнозы подвержены крайней неопределенности. С момента финализации сценария раннего урегулирования 10 марта ожидания ухудшились: затяжной конфликт становится все более вероятным», — отметила она.

Экономист считает, что прогноз по-прежнему сопряжен со значительными рисками замедления ухудшения, поскольку внешняя среда остается подверженной существенной геополитической и торговой неопределенности.

«Изменения в цепочках поставок могут повлиять на торговые потоки, а устойчивый рост цен на энергоносители представляет риски с точки зрения экономического роста и инфляции. Затяжная эскалация может еще больше повлиять на экономическую активность по нескольким каналам, включая усиление ценового давления, сбои в судоходстве и финансовую волатильность», — добавила она.