Общество

Конфликт при детях: в Узгенском районе предложили уволить заведующую детсадом

Министерство просвещения КР прокомментировало инцидент в детском саду, где конфликт между заведующим и воспитателем произошел на глазах у малышей.

По данным ведомства, конфликт произошел 24 апреля в детском саду «Ак ниет шооласы» в селе Кара-Таш Узгенского района.

Заведующий и воспитатель детского сада подрались на глазах у малышей

«Воспитатель отказала в приеме ребенка руководителя, поскольку тот опоздал в детсад. Это привело к серьезной ссоре. Вместо того чтобы решить этот вопрос в частном порядке, руководитель начал вести себя грубо перед воспитанниками и сотрудниками, что привело к обострению разногласий. Представители Узгенского районного и городского отделов образования провели на месте служебное расследование, по итогам которого предложено уволить заведующего детским садом», — говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован отделом внутренних дел, начата доследственная проверка. В ходе проверки руководитель детсада и воспитатель заявили, что у них нет претензий друг к другу.
Материалы по теме
АБР: Конфликт на Ближнем Востоке создает вызовы для устойчивости Азии
Конфликт после наезда на самокате: мужчина напал на подростка и разбил телефон
Минздрав не намерен передавать здание под детский сад в поселке Дачном
Драка на дороге в Бишкеке. Милиция установила участников конфликта
Конфликты в школе. Проводить комплексные расследования призывает эксперт
Государству вернули здание детсада в Кызыл-Кие
В пилотировании ваучерного механизма в КР участвует 262 детских сада
В Караколе расследуют появление синяков у трехлетнего мальчика в детсаду
Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном прекращении огня
Охват дошкольным образованием в Кыргызстане составил 50 процентов
