Конфликт при детях: в Узгенском районе предложили уволить заведующую детсадом

Министерство просвещения КР прокомментировало инцидент в детском саду, где конфликт между заведующим и воспитателем произошел на глазах у малышей.

По данным ведомства, конфликт произошел 24 апреля в детском саду «Ак ниет шооласы» в селе Кара-Таш Узгенского района.

«Воспитатель отказала в приеме ребенка руководителя, поскольку тот опоздал в детсад. Это привело к серьезной ссоре. Вместо того чтобы решить этот вопрос в частном порядке, руководитель начал вести себя грубо перед воспитанниками и сотрудниками, что привело к обострению разногласий. Представители Узгенского районного и городского отделов образования провели на месте служебное расследование, по итогам которого предложено уволить заведующего детским садом», — говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован отделом внутренних дел, начата доследственная проверка. В ходе проверки руководитель детсада и воспитатель заявили, что у них нет претензий друг к другу.