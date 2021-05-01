Ситуация на границе. Свыше 71 тонны гумпомощи привезли в Баткен

В Баткенской области в безопасные места эвакуировали 51 тысячу 398 местных жителей. Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата полпредства в Баткенской области Мунарбек Насиров.

По его словам, в городе Баткене для этого задействовали практически все социальные объекты. Многие граждане временно расположились в домах родственников и знакомых.

На 19.00 в регион поступило 11 тысяч 220 тысяч литров питьевой воды, 9,5 тонны муки, 1 тысяча 640 килограммов сахара, 20 тонн картофеля, 5 тысяч 370 килограммов риса и гречки, 8,5 тысячи литров растительного масла, 11 тонн макарон, 4 тысячи 240 килограммов лука и моркови. Привозят и принадлежности первой необходимости, в том числе игрушки.

Приграничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 29 апреля в районе водораспределителя «Головной». После обстрела ряда кыргызских сел за медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.

Сегодня стороны подписали протокол о прекращении огня и урегулировании ситуации. Таджикские военные покинули ранее занятые кыргызские села. 1-2 мая в Кыргызстане объявили днями траура.