Кыргызстан доставил народу Сирии 150 тонн гумпомощи

По поручению президента Кыргызской Республики Государственный комитет национальной безопасности во взаимодействии с Министерством иностранных дел при содействии компетентных органов Турции доставил народу Сирии гуманитарную помощь общим весом свыше 150 тонн. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках специальной акции сирийской стороне переданы продукты питания первой необходимости (мука, рис, сахар, растительное масло и другие).

«Данная гуманитарная акция стала подтверждением приверженности главы государства и народа КР делу укрепления мира, безопасности и гуманитарной поддержки нуждающихся стран.

В свою очередь представители правительства Сирии от имени президента Сирийской Арабской Республики Ахмеда Хусейна аш-Шараа и сирийского народа поблагодарили президента и народ Кыргызстана, отметив, что «эта поддержка сейчас особенно важна, и сирийский народ находит инициативу КР как братскую поддержку», — говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны также обсудили имеющиеся проблемные вопросы, региональную повестку, а также перспективы двустороннего сотрудничества.