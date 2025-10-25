14:03
Япония окажет поддержку больницам Иссык-Кульской и Ошской областей

Состоялась церемония подписания грантовых соглашений в рамках программы правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность», направленной на укрепление системы здравоохранения Кыргызстана.

По данным пресс-центра Минздрава, в Центр общеврачебной практики Тонского района Иссык-Кульской области передадут видеокольпоскоп, электрокардиограф, ЛОР-комбайн, стерилизационное и диагностическое оборудование. Общая сумма гранта составляет $44,4 тысячи. Новая техника позволит повысить качество профилактических и диагностических услуг для жителей района.

Центр общеврачебной практики Алайского района Ошской области оснастят современным оборудованием на $64,8 тысячи. В перечень поставляемой техники входят наркозный аппарат, операционные лампы и электрокоагулятор. Благодаря этому проекту медицинская помощь для жителей южных регионов станет доступнее и безопаснее.

Отмечается, что программа «Корни травы и человеческая безопасность» реализуется правительством Японии с целью поддержки проектов, способствующих улучшению качества жизни населения в развивающихся странах.

С 1996 года в КР при поддержке Японии реализовано более 140 проектов в области здравоохранения, образования и социальной защиты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348479/
