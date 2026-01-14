09:50
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Общество

ООН запросила $2,3 миллиарда для оказания гумпомощи жителям Украины в 2026 году

Фото УВКБ ООН. Сотрудники УВКБ ООН осматривают поврежденное жилое здание в Днепре, Украина.

Организация Объединенных Наций выступила с гуманитарным призывом, согласно которому для оказания помощи 4,1 миллиона самых уязвимых жителей Украины в 2026 году потребуется $2,3 миллиарда.

С 2022 года ООН и ее партнеры оказывают поддержку пострадавшему населению регулярно подвергающихся ударам украинских городов, районов вблизи линии фронта, а также людям, эвакуированным в более безопасные районы.

«Речь идет о внутренних вынужденных переселенцах, которые уже два-три года живут в коллективных центрах, о пожилых людях и людях с ограниченной мобильностью», — сказал координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Маттиас Шмале.

Помимо предоставления продовольствия, медицинской помощи, жилья, защиты и денежной поддержки, одной из ключевых задач гуманитарного призыва на 2026 год является содействие эвакуации людей, находящихся в непосредственной опасности.

По словам Маттиаса Шмале, финансирование необходимо для поддержки учреждений гражданского общества, которые помогают пострадавшим: от фермеров, пытающихся выжить в условиях войны, до онкологических пациентов, чей доступ к лекарствам нарушен из-за атак на систему здравоохранения по всей стране, в основном в пределах 50 километров от линии соприкосновения.

«Мы обращаемся прежде всего к международному сообществу, государствам-членам ООН и другим донорам с призывом сохранить солидарность с Украиной и выразить ее в форме финансовой поддержки работы, которую мы планируем продолжать», — сказал Маттиас Шмале.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357733/
просмотров: 67
Версия для печати
Материалы по теме
Число беженцев из Украины в Евросоюз выросло до 4,33 миллиона человек
Объем мировой экономики вырастет в 2026 году на 2,7 процента — доклад ООН
В ООН сожалеют о решении США выйти из десятков международных организаций
США прекращают участие в 66 международных организациях. Трамп подписал документ
Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Венесуэлы
Глава Колумбии предложил провести срочное заседание ООН по ситуации в Венесуэле
ООН призывает в 2026 году защитить детей от ужасов войны
США выделят $2 миллиарда на гуманитарную деятельность ООН
Новогодние праздники. В ООН призывают минимизировать отходы
Россия и Украина договорились о временном перемирии в районе Запорожской АЭС
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Старый Новый год. Как его отмечают в&nbsp;разных странах Старый Новый год. Как его отмечают в разных странах
Бизнес
Бишкек вступает в&nbsp;цикл переоценки рынка недвижимости Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
14 января, среда
09:47
Кабмин предлагает изменить правила формирования соцпакета цифрового ТВ Кабмин предлагает изменить правила формирования соцпаке...
09:44
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Кыргызстана на 6,5 процента в 2026-м
09:42
ООН запросила $2,3 миллиарда для оказания гумпомощи жителям Украины в 2026 году
09:34
ВОЗ: Налоги на алкоголь действуют в 167 странах
09:21
Рубль резко пошел в рост, а доллар немного подешевел. Курс валют на 14 января