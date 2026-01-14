ООН запросила $2,3 миллиарда для оказания гумпомощи жителям Украины в 2026 году

Организация Объединенных Наций выступила с гуманитарным призывом, согласно которому для оказания помощи 4,1 миллиона самых уязвимых жителей Украины в 2026 году потребуется $2,3 миллиарда.

С 2022 года ООН и ее партнеры оказывают поддержку пострадавшему населению регулярно подвергающихся ударам украинских городов, районов вблизи линии фронта, а также людям, эвакуированным в более безопасные районы.

«Речь идет о внутренних вынужденных переселенцах, которые уже два-три года живут в коллективных центрах, о пожилых людях и людях с ограниченной мобильностью», — сказал координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Маттиас Шмале.

Помимо предоставления продовольствия, медицинской помощи, жилья, защиты и денежной поддержки, одной из ключевых задач гуманитарного призыва на 2026 год является содействие эвакуации людей, находящихся в непосредственной опасности.

По словам Маттиаса Шмале, финансирование необходимо для поддержки учреждений гражданского общества, которые помогают пострадавшим: от фермеров, пытающихся выжить в условиях войны, до онкологических пациентов, чей доступ к лекарствам нарушен из-за атак на систему здравоохранения по всей стране, в основном в пределах 50 километров от линии соприкосновения.

«Мы обращаемся прежде всего к международному сообществу, государствам-членам ООН и другим донорам с призывом сохранить солидарность с Украиной и выразить ее в форме финансовой поддержки работы, которую мы планируем продолжать», — сказал Маттиас Шмале.