Новая партия гумпомощи из России доставлена в Кыргызстан

В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.

По ее данным, более 1 тысячи 147 тонн продовольствия прибыло на склады в Бишкеке и Оше.

Этот вклад обеспечит поддержку уязвимым семьям по всей стране через проекты, которые помогут восстановить общественную инфраструктуру, смягчить последствия изменения климата и предоставить горячее питание в школах.

Для повышения продовольственной безопасности примерно 4,6 тысячи семей, которые участвуют в проектах ВПП ООН по всей республике, получат обогащенную пшеничную муку и растительное масло. Проекты включают восстановление ирригационных сетей и систем питьевого водоснабжения; посадку деревьев и укрепление берегов рек для снижения рисков; тренинги по укреплению потенциала для развития средств к существованию и передовым методам ведения сельского хозяйства.

Фото ВПП ООН. Новая партия гумпомощи из РФ доставлена в КР

Целевые уязвимые семьи получат 300 килограммов обогащенной пшеничной муки и 30 литров растительного масла в обмен на участие в общественных проектах. Они направлены на восстановление местной инфраструктуры и повышение устойчивости населения к рискам бедствий и потрясениям, связанным с изменением климата.

Участники тренингов по наращиванию потенциала получат 150 килограммов обогащенной пшеничной муки и 15 литров растительного масла. Эти проекты не только улучшат инфраструктуру в отдаленных сообществах и помогут им подготовиться к стихийным бедствиям и климатическим рискам, но также создадут больше возможностей для трудоустройства и самозанятости.

Российская Федерация является крупнейшим донором ВПП ООН в Кыргызской Республике. В течение последних 15 лет правительство РФ и ВПП ООН совместно оказали поддержку гражданам КР на различных уровнях — от чрезвычайной помощи и восстановления до развития, включая системы социальной защиты, такие как Национальная программа школьного питания.