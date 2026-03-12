12:38
Общество

На кампанию ООН «87 миллионов жизней» выделят $23 миллиарда

ООН представила гуманитарный план на 2026 год. Он предусматривает выделение $23 миллиардов для оказания помощи 87 миллионам человек.

В реализации программы участвуют около 2 тысяч гуманитарных организаций, более 60 процентов из которых являются партнерами ООН на местах.

По словам координатора чрезвычайной помощи организации Тома Флетчера, в январе помощь получили более 7 миллионов человек в рамках 17 операций ООН, включая почти 2 миллиона человек в Судане. Если такой уровень предоставления помощи удастся поддерживать ежемесячно, организация сможет достичь цели — помочь 87 миллионам людей за год.

На сегодня на реализацию плана выделили $5 миллиардов, а с учетом объявленных обязательств — $8,7 миллиарда, то есть более трети необходимой суммы. Основными донорами стали США, Европейская комиссия, Швеция, Германия, Швейцария, Великобритания, Канада, Япония, Норвегия, Дания, ОАЭ, Бельгия и Катар.

Однако дефицит финансирования остается значительным — более $14 миллиардов.

Том Флетчер напомнил, что военные действия на Ближнем Востоке обходятся примерно в $1 миллиард в день, и даже небольшая часть этих средств могла бы спасти миллионы людей.

Он подчеркнул, что гуманитарная система переживает крайне тяжелый период: сотрудники гуманитарных организаций все чаще становятся мишенью. «Это трудный момент для гуманитарной деятельности. Мы перегружены, находимся под постоянными атаками и испытываем нехватку ресурсов, но мы отказываемся отступать от наших принципов и нашей миссии. Мы не отвернемся от людей, которые рассчитывают на нас», — заявил координатор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365592/
