Тепло Нового года подарили пациентам Центра охраны материнства и детства

Общественный благотворительный фонд Help the сhildren провел новогоднюю благотворительную акцию «Тепло Нового года» в Национальном центре охраны материнства и детства.

По его данным, акция на 400 тысяч сомов направлена на поддержку детей, проходящих лечение в онкологических, гематологических и иммунологических отделениях.

Каждому ребенку подарили мягкую игрушку в виде символа грядущего года, а также масложировую продукцию и сыры от партнеров фонда.

Отделению гематологии передали препараты крови на 50 тысяч сомов, а для диагностической лаборатории — реактивы на 280 тысяч сомов.

«Акция стала символом единства, милосердия и искреннего участия, напомнив о том, что даже один день внимания и заботы способен подарить детям радость, надежду и веру в чудо. Новый год — это особенное время, когда каждому ребенку важно чувствовать тепло и поддержку. Мы рады, что смогли подарить эти эмоции детям, для которых праздник проходит в больничных стенах», — отметила президент фонда Елена Конева.