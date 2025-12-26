Тепло Нового года подарили пациентам Центра охраны материнства и детства

Общественный благотворительный фонд Help the сhildren провел новогоднюю благотворительную акцию «Тепло Нового года» в Национальном центре охраны материнства и детства.
По его данным, акция на 400 тысяч сомов направлена на поддержку детей, проходящих лечение в онкологических, гематологических и иммунологических отделениях.
Каждому ребенку подарили мягкую игрушку в виде символа грядущего года, а также масложировую продукцию и сыры от партнеров фонда.
Отделению гематологии передали препараты крови на 50 тысяч сомов, а для диагностической лаборатории — реактивы на 280 тысяч сомов.