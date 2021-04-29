Инцидент на границе. Не поддаваться на провокации призывают молодежь Кыргызстана

Молодежь Кыргызстана призывают не поддаваться на провокации. Видеообращение молодых кыргызстанцев опубликовали в соцсетях.

Граждане призывают молодежь не слушать отдельных политиков, которые провоцируют и намереваются воспользоваться ситуацией для личной выгоды.

«Мы все видим ситуацию, которая сейчас происходит в Баткене. Уважаемые баткенцы, вы не одни! Мы с вами. Прибудем в любое время. Но в такой ситуации важны дисциплина и единство. Обращаемся к молодежи страны: не поддавайтесь на провокации, не ведитесь на популистские заявлнения отдельных политиков, которые хотят попиариться. Последим за исходом событий. Необходимо дождаться. Если начнется массовая мобилизация, все дружно отправимся. Баткенцам хочу сказать: не переживайте, не бойтесь. Мы с вами», — заявили кыргызстанцы.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших, один человек погиб.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.