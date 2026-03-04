10:57
Общество

В Бишкеке пройдет молодежный форум «Ак калпак — кыргызское наследие»

В Бишкеке 5 марта состоится молодежный форум под названием «Ак калпак — кыргызское наследие». Мероприятие организуется Министерством культуры, информации и молодежной политики и Молодежным движением Кыргызстана в рамках указа президента «Национальный дух — мировые высоты», а также постановления Жогорку Кенеша об объявлении 5 марта Днем ак калпака и национальной одежды.

Цель форума — популяризация историко-духовного значения ак калпака, продвижение ценности национальной одежды и укрепление национального самосознания молодежи.

В мероприятии примут участие госсекретарь Арслан Койчиев, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Мелис Мураталиев, ученый Кыяс Молдокасымов и другие общественные деятели. В рамках форума будут представлены доклады и культурная программа.

Министерство приглашает широкую общественность и молодежь принять активное участие в форуме.
