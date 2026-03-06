В Кыргызстане растет бюджет на поддержку молодежи

В Кыргызстане с каждым годом бюджет на поддержание молодежи увеличивается. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный специалист управления Министерства культуры, информации и молодежной политики КР Айдай Курамаева.

По ее словам, проводятся различные конкурсы в рамках госсоцзаказа.

«Мы финансово поддерживаем проекты молодежных организаций. Недавно проводили отбор для участия в международном конкурсе, большинство наших кандидатов образованы, креативны, развиваются, пишут научные статьи, реализуют свои проекты. Если молодежь продолжит развиваться в том же духе, то мы увидим Кыргызстан через 15-20 лет более развитым государством», — сказала Айдай Курамаева.

Она напомнила, что в 2023 году принят новый Закон КР «О молодежи», в рамках которого разработан план мероприятий по развитию молодежной политики — по предпринимательству, безопасности, волонтерской деятельности и так далее.

«Основным документом является Концепция молодежной политики, первый этап которой был рассчитан до 2025 года, второй — на 2025-2030. В ее рамках предусмотрен ряд мероприятий, в том числе обучение молодежи, стимулирование талантливых молодых ребят, поддержка их инициатив. В том году мы постарались охватить все сферы жизнедеятельности. Были программы по поддержке детей мигрантов, по решению экологических, экономических, культурных проблем, по созданию благоприятных условий для молодежи и детей. Государством создаются все условия для поддержки этой категории граждан. Они, в свою очередь, тоже больше вовлекаются в социально-экономическую жизнь государства», — добавила Айдай Курамаева.