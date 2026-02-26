11:52
В Жогорку Кенеше при спикере создали молодежный совет

В Жогорку Кенеше при спикере создали молодежный совет. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил депутат Табылды Муратбеков.

По его словам, совет займется содействием активному участию молодежи в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни, защитой прав и интересов молодых граждан, разработкой предложений по развитию молодежной политики.

Совет при торага будет ежеквартально проводить встречи с молодежью: депутатами местных кенешей, предпринимателями, учителями, медиками, активистами и представителями других сфер. В состав совета войдут нардепы и представители государственных органов, которые будут обсуждать проблемы и инициативы молодежи. После поднятые вопросы будут выносить на обсуждение в парламенте.

Ожидается запуск школы молодых кадров, различных акций, флешмобов и мероприятий по международному обмену опытом.

Молодежный совет создан на общественных началах, его участники работают безвозмездно. По словам Табылды Муратбекова, в случае необходимости финансирования планируется написание проектов для привлечения грантов международных организаций.

Обосновывая необходимость создания совета, он привел в пример опыт работы с молодежью в соседних странах. Так, в Узбекистане действует Агентство по делам молодежи, по всей республике работают 10 тысяч человек, а его бюджет составляет $36,7 миллиона. В Казахстане Комитет по делам семьи и молодежи насчитывает 200 сотрудников с бюджетом в $12 миллионов. В Кыргызстане молодежная политика представлена лишь управлением внутри Министерства культуры с аппаратом в семь человек и бюджетом в $435 тысяч.

В КР к молодежи относятся граждане от 14 до 35 лет. Их численность достигает 2,5 миллиона человек.

«Это наш потенциал для развития. Если мы дадим этим молодым людям правильное направление и поддержим их, это станет гарантией нашего будущего. Конечно, строящиеся сегодня здания, дороги и реализуемые крупные проекты — это хорошо, но приоритетным направлением должно быть внимание к молодежи», — заключил Табылды Муратбеков.
