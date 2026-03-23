Общество

Кадровый дефицит в КР: бизнес не спешит нанимать молодежь

В Кыргызстане наблюдается дефицит молодых кадров, однако работодатели не проявляют достаточной активности в их привлечении. Об этом говорится в совместном аналитическом отчете Министерства труда и Всемирного банка.

Согласно данным исследования, 24,5 процента компаний не используют никаких специальных механизмов для привлечения молодежи на работу, несмотря на кадровую нехватку.

Наиболее распространенными инструментами остаются стажировки и практика — ими пользуются от 27,7 до 40,7 процента работодателей.

При этом эксперты отмечают: при трудоустройстве по-прежнему значительную роль играют неформальные связи, что ограничивает доступ молодых специалистов к рынку труда.

В отчете подчеркивается, что без активного вовлечения бизнеса в подготовку и трудоустройство молодежи проблема дефицита кадров будет сохраняться.
Материалы по теме
В Кыргызстане растет бюджет на поддержку молодежи
В Бишкеке пройдет молодежный форум «Ак калпак — кыргызское наследие»
В Жогорку Кенеше при спикере создали молодежный совет
В Кыргызстане обновили список легальных агентств по трудоустройству за рубежом
Кабмин обозначил приоритеты в сфере культуры и молодежной политики
В КР реализуют программу по привлечению молодых специалистов к трудоустройству
МВД призывает граждан быть внимательными при устройстве на работу за рубежом
В Корею для трудоустройства по программе EPS вылетели 16 граждан Кыргызстана
В Кыргызстане на молодежную политику из бюджета начали выделять больше денег
Четырем компаниям возобновили разрешение трудоустраивать граждан КР за рубежом
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Посольство РФ&nbsp;заявило о&nbsp;провокациях вокруг русского языка в&nbsp;Кыргызстане Посольство РФ заявило о провокациях вокруг русского языка в Кыргызстане
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
