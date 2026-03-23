Кадровый дефицит в КР: бизнес не спешит нанимать молодежь

В Кыргызстане наблюдается дефицит молодых кадров, однако работодатели не проявляют достаточной активности в их привлечении. Об этом говорится в совместном аналитическом отчете Министерства труда и Всемирного банка.

Согласно данным исследования, 24,5 процента компаний не используют никаких специальных механизмов для привлечения молодежи на работу, несмотря на кадровую нехватку.

Наиболее распространенными инструментами остаются стажировки и практика — ими пользуются от 27,7 до 40,7 процента работодателей.

При этом эксперты отмечают: при трудоустройстве по-прежнему значительную роль играют неформальные связи, что ограничивает доступ молодых специалистов к рынку труда.

В отчете подчеркивается, что без активного вовлечения бизнеса в подготовку и трудоустройство молодежи проблема дефицита кадров будет сохраняться.