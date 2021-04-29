Инцидент на границе. К митингующим в Бишкеке вышел замглавы аппарата кабмина

В Бишкеке около Дома правительства проходит митинг в поддержку баткенцев.

Участники акции требуют, чтобы к ним вышли премьер-министр Улукбек Марипов, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Последний, напомним, улетел на лечение в Германию, но уже сообщил, что срочно возвращается в столицу. Улукбек Марипов находится с рабочей поездкой в Казани.

К участникам акции протеста вышел первый заместитель руководителя аппарата правительства Айбек Джунушалиев. Он призвал митингующих к спокойствию. По его словам, сейчас главы всех силовых ведомств находятся в Баткенской области.

«Работает оперативный штаб по инциденту на границе. Сегодня Садыр Жапаров собрал рабочую группу, он дал задание всем силовикам. Я не могу рассказать о переговорах с таджикской стороной. Дайте возможность нам работать, мы не можем к вам постоянно выходить, у нас нет на это времени», — сказал Айбек Джунушалиев.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 11 пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.