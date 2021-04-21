Аконит в Кыргызстане исследовали на крысах. Эффекта ноль

При онкозаболеваниях аконит не действует. Об этом 24.kg сообщила химиотерапевт, онколог с 53-летним стажем Анархан Амираева.

Она занималась исследованиями действия аконита в 1973-1974 годах. «Это было экспериментальное исследование на 750 крысах, мы изучали противоопухолевый эффект аконита, его действие на кровь. Препарат для крыс готовила Академия наук, доктор Плеханова. Сначала вызывали опухоль у крыс, а потом лечили аконитом», — рассказала врач.

Противоопухолевый эффект был 0,02 процента. Это очень мало, вообще никакого эффекта. Анархан Амираева

«Мы провели колоссальную работу. Каждая крыса стоила 250 рублей, во время Советского Союза для науки ничего не жалели. Это была моя кандидатская диссертация. В 1974-м я защитила ее в нашей Медакадемии, но Москва почему-то тему не утвердила. Диссертация доступна сегодня в Национальной библиотеке», — отметила Анархан Амираева.

Она подчеркнула, что использование иссык-кульского корня очень опасно для здоровья. Это, по ее словам, серьезно влияет на печень и сердце.

«Испокон веков онкобольные думают, что аконит помогает, но в конце концов все в тяжелом, запущенном состоянии приходят к нам, в центр онкологии. На коронавирус аконит тоже не действует, ведь это новая вирусная болезнь», — заметила онколог.

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Напомним, президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен. По словам чиновника, аконит используется также при лечении рака желудка, туберкулеза и других болезней.

Накануне стало известно о четырех случаях отравления иссык-кульским корнем. Пострадавшие, среди которых онкобольной, получают лечение в стационарах.

Позже в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем. Депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.