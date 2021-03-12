Скандал в Оперном театре. Руководство ждет повышения зарплаты для сотрудников

Руководство Оперного театра ждет повышения оплаты труда своих сотрудников. Об этом на пресс-конференции заявила концертмейстер, заслуженный артист КР Юлия Бабич.

По ее словам, ситуация со срывом спектакля была недопустима.

«Надеюсь, такого не повторится в истории нашего театра. Но нельзя сказать, что все так плохо. У нас красивое светлое здание. Народ стал приходить, несмотря на пандемию. К театру проявляется интерес. Недавно взяли в штат восемь молодых солистов оперы. Такого никогда не было. В балете тоже много молодежи. Да, зарплата маленькая. Но тем не менее был большой конкурс для солистов, желающих было очень много. Недавно у нас в театре был большой концерт с участием президента. Он сказал, что постарается, найдет средства для того, чтобы поднять зарплату сотрудникам сферы культуры. Мы ждем, мы надеемся», — рассказала Юлия Бабич.

Она добавила, что театр предоставляет сотрудникам возможность заработать самостоятельно.

«Нам в театре дают работать. Дают возможность проводить самим платные концерты. Но вопрос касательно коммерческих мероприятий, оплаты труда артистов необходимо регулировать», — заключила концертмейстер.

Напомним, местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство угрожает им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

А руководитель театра Керим Турапов заявил, что коммерческих спектаклей больше не будет. По его словам, зарубежных артистов больше не будут приглашать.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта в театре.