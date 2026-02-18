19:00
Депутат: С зарплатой 12-22 тысячи сомов артисты театра не потянут ипотеку

Артисты театра с зарплатой 12-22 тысячи сомов не смогут получить ипотечное жилье, заявила депутат Махабат Мавлянова сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Парламентарий сообщила, что лично ознакомилась с условиями жизни артистов Кыргызского национального академического драматического театра. По ее словам, деятели искусства, имеющие высокие государственные награды, вынуждены жить в тяжелых условиях без собственного жилья.

Махабат Мавлянова отметила, что текущие доходы актеров не позволяют им даже претендовать на государственную ипотеку.

«Такие артисты, как Жениш Сманов, Гульнара Сатарова, Аскар Качкынбаев, Бактияр Шаршенбаев, Канболот Атакан уулу до сих пор не имеют своих домов. Самое интересное, что если посчитать, их зарплаты не хватает на получение ипотечного жилья. Актеры с 25-летним стажем получают от 12 до 22 тысяч сомов. Как при этом сложится их судьба?» — возмутилась она.

Депутат подчеркнула, что государству необходимо не только решить жилищный вопрос артистов и сотрудников технических групп театров, но и существенно повысить им заработную плату. Она призвала коллег и кабмин обратить внимание на этот вопрос.
