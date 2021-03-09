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Общество

Скандал в Оперном. Артисты работают без трудового договора

Артисты Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева работают без трудового договора. Об этом на пресс-конференции заявила артистка балета высшей категории и педагог Екатерина Белоус.

По ее словам, у артистов есть коллективное трудовое соглашение.

«Оно описывает общее положение труда: восьмичасовой рабочий день, шестидневная рабочая неделя, участие в спектаклях, право на отдых без содержания и так далее. Но трудового договора с конкретным артистом нет. У тебя не прописаны условия, сколько ты получаешь за час выступления, в каких спектаклях ты должен участвовать, сколько их в месяц должно быть, есть ли у тебя право участвовать в коммерческих спектаклях, какая плата за это будет. Такие конкретные, специфические вопросы не прописаны в договоре», — сказала артистка.

Поэтому, считает Екатерина Белоус, в подобных конфликтных ситуациях сотрудникам юридически тяжело отстаивать свои права.

Напомним, местная труппа Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство угрожает им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

А руководитель Керим Турапов заявил, что коммерческих спектаклей больше не будет. По его словам, зарубежных артистов больше не будут приглашать.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта в театре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185807/
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