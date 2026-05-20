15:37
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Общество

В турецком Изнике открыли «Мавзолей кыргызов»

Корни братских и дружеских отношений между Кыргызстаном и Турцией уходят глубоко в историю. Существуют исторические свидетельства того, что на протяжении веков два народа поддерживали друг друга в трудные времена. Одним из примеров этого является исторический памятник «Мавзолей кыргызов» в турецком городе Изнике. Об этом руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков написал на своей странице в соцсетях.


Согласно историческим источникам, кыргызские воины сыграли большую роль в завоевании Османской империей города Изника. Рассказывается, что в то время, когда никто не осмеливался открыть железные ворота города, именно храбрые и бесстрашные кыргызские воины смогли открыть их и войти в город.

На днях у мемориала «Мавзолей кыргызов» в городе Изнике прошло традиционное памятное мероприятие, посвященное памяти кыргызских воинов. Целью мероприятия стало не только сохранение памяти об этом историческом событии, но и укрепление исторических связей тюркских народов, а также единства соотечественников за рубежом.

В мероприятии приняли участие около 2 тысяч кыргызстанцев, прибывших из разных регионов Турции. В этом году памятное мероприятие было организовано Генеральным консульством Кыргызской Республики в городе Стамбуле.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374612/
просмотров: 395
Версия для печати
Материалы по теме
В Сулюкте построили мавзолей Героя Кыргызской Республики Исхака Раззакова
За счет личных средств главы ГКНБ и мэра в Оше построили мавзолей
Ученые доказали: никаких «севера» и «юга», кыргызы — единый народ по генетике
В Париже презентуют книгу «Кыргызы» на французском языке
Почти половина россиян выступает против перезахоронения Ленина
Турецкий историк предложил заселить юг страны кыргызами и уйгурами
Гумбез Арзымата в Таласской области планируют отреставрировать
Какие новые факты о кыргызах ученый из КР нашел в исторических архивах Китая?
Он священен. Кыргыз из Вана о решении изменить флаг и о продвижении культуры
Торага Жогорку Кенеша озаботился написанием фамилий чиновников на русский лад
Популярные новости
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Бишкеке опять ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;18-20 мая В Бишкеке опять ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 18-20 мая
ГКНБ предупредил о&nbsp;тюремных сроках за&nbsp;попытки сыграть на&nbsp;межнациональной теме ГКНБ предупредил о тюремных сроках за попытки сыграть на межнациональной теме
В&nbsp;Бишкеке 19&nbsp;мая временно перекроют ряд улиц из-за визита иностранной делегации В Бишкеке 19 мая временно перекроют ряд улиц из-за визита иностранной делегации
Бизнес
Binance запускает пользовательскую кампанию в&nbsp;Кыргызстане Binance запускает пользовательскую кампанию в Кыргызстане
Каждая оплата&nbsp;&mdash; шанс на&nbsp;iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с&nbsp;MPay Каждая оплата — шанс на iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с MPay
40&nbsp;самых талантливых детей попадут в&nbsp;масштабное ТВ-шоу &laquo;Ты&nbsp;супер! Кыргызстан&raquo; 40 самых талантливых детей попадут в масштабное ТВ-шоу «Ты супер! Кыргызстан»
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC вместе с BAKAI
20 мая, среда
15:30
Назначен новый директор библиотеки детей и юношества имени Баялинова Назначен новый директор библиотеки детей и юношества им...
15:29
Благодаря камерам видеонаблюдения задержаны подозреваемые в краже скота
15:24
Переход на 12-летку. Учебниками нового поколения обещают обеспечить за три года
15:19
Форма одежды. Нардеп просит дать послабления не только чиновникам, но и ученикам
15:00
Совершил смертельный наезд на скутериста и скрылся с места преступления