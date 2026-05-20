В турецком Изнике открыли «Мавзолей кыргызов»

Корни братских и дружеских отношений между Кыргызстаном и Турцией уходят глубоко в историю. Существуют исторические свидетельства того, что на протяжении веков два народа поддерживали друг друга в трудные времена. Одним из примеров этого является исторический памятник «Мавзолей кыргызов» в турецком городе Изнике. Об этом руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков написал на своей странице в соцсетях.

Согласно историческим источникам, кыргызские воины сыграли большую роль в завоевании Османской империей города Изника. Рассказывается, что в то время, когда никто не осмеливался открыть железные ворота города, именно храбрые и бесстрашные кыргызские воины смогли открыть их и войти в город.

На днях у мемориала «Мавзолей кыргызов» в городе Изнике прошло традиционное памятное мероприятие, посвященное памяти кыргызских воинов. Целью мероприятия стало не только сохранение памяти об этом историческом событии, но и укрепление исторических связей тюркских народов, а также единства соотечественников за рубежом.

В мероприятии приняли участие около 2 тысяч кыргызстанцев, прибывших из разных регионов Турции. В этом году памятное мероприятие было организовано Генеральным консульством Кыргызской Республики в городе Стамбуле.