Блогер в городе Ош заявила, что ее избила охрана бара. У милиции другие данные

Милиция города Оша раскрыла подробности инцидента с участием девушки, позиционирующей себя как блогер под ником tai.rova98. Ранее она заявила в соцсетях, что была жестоко избита, и обратилась за помощью к главе государства.

По данным пресс-службы УВД Оша, 19 мая в Instagram и Facebook гражданка М.А. (зарегистрированная как tai.rova98) опубликовала видеообращение. Девушка утверждала, что в южной столице ее избила группа молодых людей, и потребовала привлечь их к ответственности. Кроме того, пострадавшая блогерша обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой выделить ей жилье.

Однако в милиции озвучили совершенно другую версию событий, основанную на первоначальных данных расследования следственной службы отдела «Сулайман-Тоо».

По информации ведомства, в ночь с 18 на 19 мая около трех часов ночи блогер М.А. вместе со своей подругой Т.А. распивала спиртные напитки в ресто-баре «Эне-Сай» на улице Гапара Айтиева. К концу отдыха у них образовался долг перед администрацией заведения в размере 9 тысяч сомов.

Согласно показаниям сотрудников ресто-бара, девушки наотрез отказались оплачивать счет и, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроили дебош. В связи с этим служба безопасности выдворила буйных посетительниц на улицу. Оказавшись за пределами заведения, блогер М.А. легла прямо на тротуар перед зданием ресто-бара.

Спустя время к лежащей на земле М.А. подошла незнакомая девушка, чтобы узнать, все ли с ней в порядке. Однако в ходе разговора блогер, продолжая лежать на асфальте, внезапно пнула прохожую. В ответ на это разозлившаяся девушка нанесла М.А. удар ногой в область лица.

«Все вышеперечисленные действия были зафиксированы внутренними и внешними камерами видеонаблюдения ресто-бара «Эне-Сай». Следственная служба уже детально ознакомилась с данными видеозаписями», — подчеркнули в УВД.

При этом днем 19 мая блогерша М.А. пришла в милицию с официальным заявлением, в котором указала иную версию — якобы ее избили охранники ресто-бара.

В рамках проверки на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Силовики осмотрели территорию, допросили работников заведения, саму заявительницу и свидетелей. Для установления степени тяжести полученных травм назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время оперативным службам поручено установить личность и местонахождение второй участницы конфликта, ударившей М.А. в лицо, для обеспечения ее явки к следователю. Разбирательство по делу продолжается.