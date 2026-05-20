Происшествия

Шантаж и угрозы. ГКНБ задержал частного адвоката

19 мая 2026 года ГКНБ КР в ходе демонтажа коррупционных схем, а также в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 208 части 1 УК КР (вымогательство) в городе Канте Чуйской области задержан гражданин КР, частный адвокат С.Р.Т.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Задержание адвоката

Установлено, что С.Р.Т., являясь частным адвокатом, путем угроз и шантажа вымогал у гражданина А.М.М. денежные средства за отзыв исковых заявлений к гражданину КР А.М.М.

По результатам проведенных мероприятий задержанный С.Р.Т. согласно статье 96 УПК КР водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.
