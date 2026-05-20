Общество

График и механизм приема в вузы Кыргызстана в 2026 году не изменятся

График и механизм приема в высшие учебные заведения Кыргызстана на 2026/27 учебный год не изменятся. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный специалист Министерства науки, высшего образования и инноваций Динара Бекташева.

По ее словам, заявки будут приниматься, как и ранее, на портале «Абитуриент Online».

«Это удобно как для вузов, так и абитуриентам. Поступающие, не выходя из дома, могут зарегистрироваться в системе. В этом году на Общереспубликанское тестирование записалось более 64 тысяч абитуриентов, что больше прошлогоднего показателя. В 2025-м ОРТ сдавали около 57 тысяч человек, из них примерно 43 тысячи абитуриентов поступили в вузы; в колледжии зачислено 30 тысяч. Приемная кампания начнется примерно 10 июля. Планируем, как и в прошлом году, пять туров, чтобы все желающие абитуриенты успели поступить», — сказала Динара Бекташева.

Она отметила, что для обучения в вузах предусмотрено 10 тысяч грантовых мест.

Из них около 2 тысяч — на педагогические специальности, 1,5 тысячи — на информационные технологии, 600 — на медицинские направления, а также по 500 бюджетных мест — на сельское хозяйство и горное дело.

В 2025-м, по данным главного специалиста, часть грантовых мест осталась вакантной — из 10 тысяч востребованными были около 8,7 тысячи.

Динара Бекташева подчеркнула, что президент подписал Указ о введении моратория на повышение тарифов на платные образовательные услуги для граждан Кыргызстана в течение 2026/27 учебного года. Как государственные, так и частные вузы и колледжи не могут повышать контракт за обучение.
