В Баткене открыли «Молодежный центр» и «Центр поддержки и развития женщин». Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента КР в Баткенской области.

По ее данным, в торжественном мероприятии приняли участие полномочный представитель президента КР в Баткенской области Мамыржан Рахимов, мэр города Баткена Сейтек Кулубаев, заместитель постоянного представителя ПРООН в Кыргызской Республике Патрик Хаверман, генеральный консул Российской Федерации в городе Оше Роман Свистин, а также молодежь и женщины.

Руководители отметили, что в городе Баткене, где проживает более 12 тысяч молодых людей, особенно важно создавать условия для их развития.

Цель молодежного центра — удовлетворение культурных, образовательных и социально-экономических потребностей местной молодежи, поддержка молодежных инициатив, реализация государственной молодежной политики на местном уровне и содействие всестороннему развитию молодежи.

В этом же здании начал работу Центр поддержки и развития женщин «Айым HUB». Участники выразили уверенность, что эта инициатива, выдвинутая женщинами-депутатами, станет важной площадкой для диалога. В центре женщины смогут получать квалифицированную юридическую и психосоциальную помощь, а также развивать лидерские и экономические навыки.

Для открытия указанных центров мэрией города Баткена было выделено 6,3 миллиона сомов, здание полностью прошло капитальный ремонт. Кроме того, ПРООН и Российская Федерация выделили в общей сложности $52 тысячи, на которые были приобретены необходимое оборудование и мебель.