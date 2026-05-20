Происшествия

Шайырбека Ташиева оставили в СИЗО до 16 июля 2026 года

Постановлением Первомайского районного суда города Бишкека от 15 мая 2026 года было удовлетворено ходатайство старшего следователя управления по расследованию особо важных дел следственной службы МВД Кыргызской Республики. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском райсуде Бишкека.

В отношении Шайырбека Ташиева, обвиняемого по части 1 статьи 336 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, срок меры пресечения в виде заключения под стражу продлен на период следствия, а именно до 16 июля 2026 года.

Ранее, бывший депутат Жогорку Кенеша Шайырбек Ташиев был задержан за коррупцию. Его задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции в ОАО «Кыргызнефтегаз».

Основанием для уголовного преследования послужило расследование Налоговой службы, раскрывшей масштабные хищения с 2021 по 2025 год в ОАО «Кыргызнефтегаз». Согласно материалам дела, государственная компания понесла ущерб на сумму более 4 миллиардов сомов из-за внедрения серых посреднических схем и сомнительного списания сырья. Анализ финансовых операций выявил три канала вывода прибыли в пользу частных структур, которые следствие связывает с близким окружением бывшего руководства ГКНБ.

Ранее Первомайский районный суд столицы заключил под стражу четырех фигурантов уголовного дела о коррупции в ОАО «Кыргызнефтегаз» до 16 мая 2026-го. В СИЗО-1 отправили бывшего председателя правления Н.Н., его заместителя и руководителей связанных частных фирм. В рамках этого же дела сотрудники МВД задержали бывшего главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева, однако позже Бишкекский городской суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.
