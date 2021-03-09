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Общество

Скандал в Оперном. Артисты призывают не распространять в соцсетях ложь

Артисты Театра оперы и балета опровергают информацию, распространенную в социальных сетях, о том, что между приглашенными и местными артистами произошел конфликт на межнациональной почве. Об этом на пресс-конференции заявила педагог Екатерина Белоус.

По ее словам, в соцсетях муссируется мнение о том, что у артистов балета произошел конфликт между российскими коллегами, что якобы стало причиной срыва концерта.

«Мы хотим опровергнуть это заявление. Это не соответствует действительности», — сказала Екатерина Белоус.

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«До нас доходит информация, что ГКНБ заинтересовался нами. Якобы хотят запретить нам въезд на территорию Российской Федерации. Но в соцсетях распространяются ложные предположения», — добавил ведущий солист театра, заслуженный артист КР Марат Сыдыков.

Напомним, местная труппа Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство угрожает им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

А руководитель Керим Турапов заявил, что коммерческих спектаклей больше не будет. По его словам, зарубежных артистов больше не будут приглашать.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта в театре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185791/
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