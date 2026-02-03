Эксперты признали здание мастерских Театра оперы и балета аварийным и опасным

Здание художественной мастерской при Кыргызском театре оперы и балета официально признали аварийным и непригодным для эксплуатации. Об этом сообщили в Министерстве культуры со ссылкой на экспертное заключение Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования.

По данным экспертов, сооружение не соответствует эксплуатационным нормам и не способно выдержать возможные землетрясения, что несет прямую угрозу для работников.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу мастерских и создать безопасные условия, принято решение выделить новый участок в черте города для строительства современного здания. Проект подготовки и возведения нового объекта уже включен в планы.

Аварийное строение передадут на баланс Министерства финансов.