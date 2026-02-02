Хозяйственное здание Театра оперы и балета хотят передать под управление Минфина

В Бишкеке двухэтажное здание Театра оперы и балета собираются отдать. Об этом заявил депутат Сеидбек Атамбаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

Он зачитал распоряжение директора театра, в котором говорится, что министр культуры поручил передать под управление Министерства финансов земельный участок с двухэтажным зданием и переместить инвентарь к 13 февраля.

«Там есть декорации, костюмы. А вы зимой заставляете их переезжать. в зиму. Коллектив театра против этого», — сказал депутат.

Заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Марат Тагаев сообщил, что ранее это хозяйственное здание сдавали в аренду, а позже оно было возвращено в государственную собственность.

«Это хоздвор театра, много лет он заброшен. Сейчас государство приняло решение использовать участок по другому назначению. Театру выделили участок в 25 соток в центре, со стороны «Мегакома» решен вопрос финансирования, скоро построят новое хозяйственное здание», — сказал замминистра.

Депутат Сеидбек Атамбаев предложил коллегам посетить объект до 13 февраля, обсудить данный вопрос с коллективом театра и принять решение.