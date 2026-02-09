В Театре оперы и балета выступили против передачи хозпостройки Минфину. На встречу с работниками культуры отправились члены парламентского комитета по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

Депутаты осмотрели состояние двухэтажного хозяйственного здания, находящегося в ведении Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, и выслушали представителей трудового коллектива театра.

По данным министра культуры, информации и молодежной политики Мирбека Мамбеталиева, хозпостройка была сдана в эксплуатацию в 1982 году. С тех пор ремонт не проводился. Кабинет министров планирует перевести сотрудников театра в новое современное здание, а вопрос с передачей здания и прилегающего земельного участка уже решен, отметил он.

В работе выездного заседания приняли участие депутаты Гулшаркан Култаева, Салтанат Аманова, Болот Сагынаев, Сеидбек Атамбаев, Эрулан Кокулов и глава профильного комитета Токтобубу Ашымбаева.

Напомним, хоздвор решено передать на нужды Минфина. Замминистра культуры Марат Тагаев сообщал, что ранее это хозяйственное здание сдавали в аренду, а позже оно было возвращено в государственную собственность.