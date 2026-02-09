16:52
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Власть

В Театре оперы и балета выступили против передачи хозпостройки Минфину

В Театре оперы и балета выступили против передачи хозпостройки Минфину. На встречу с работниками культуры отправились члены парламентского комитета по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

Депутаты осмотрели состояние двухэтажного хозяйственного здания, находящегося в ведении Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, и выслушали представителей трудового коллектива театра.

По данным министра культуры, информации и молодежной политики Мирбека Мамбеталиева, хозпостройка была сдана в эксплуатацию в 1982 году. С тех пор ремонт не проводился. Кабинет министров планирует перевести сотрудников театра в новое современное здание, а вопрос с передачей здания и прилегающего земельного участка уже решен, отметил он.

В работе выездного заседания приняли участие депутаты Гулшаркан Култаева, Салтанат Аманова, Болот Сагынаев, Сеидбек Атамбаев, Эрулан Кокулов и глава профильного комитета Токтобубу Ашымбаева.

Напомним, хоздвор решено передать на нужды Минфина. Замминистра культуры Марат Тагаев сообщал, что ранее это хозяйственное здание сдавали в аренду, а позже оно было возвращено в государственную собственность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361217/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперты признали здание мастерских Театра оперы и балета аварийным и опасным
Хозяйственное здание Театра оперы и балета хотят передать под управление Минфина
Рояль Steinway & Sons стоимостью 25 миллионов сомов появился в Оперном театре
Триумф в Испании. Артисты Театра оперы и балета вернулись с гастролей
Артисты Кыргызского театра оперы и балета отправятся в турне по городам Испании
В Минкультуры отреагировали на занятия по пилатесу в Театре оперы и балета
Пилатес на сцене: соцсети возмутились занятием в Театре оперы и балета
Театр оперы и балета в Бишкеке откроет сезон 27 сентября
Артисты Кыргызского театра оперы и балета отправятся на гастроли в Нарын
В Бишкеке состоится премьера балета «Раймонда»
Популярные новости
Тысяча погибших в&nbsp;год: Садыр Жапаров извинился за&nbsp;закрытие автошкол Тысяча погибших в год: Садыр Жапаров извинился за закрытие автошкол
Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по&nbsp;вопросам гражданства Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по вопросам гражданства
Будь вежливее. Управделами президента&nbsp;КР вынесли строгое предупреждение Будь вежливее. Управделами президента КР вынесли строгое предупреждение
Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: Все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: Все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
9 февраля, понедельник
16:47
В Кыргызстане готовят реформу: в школах и вузах начнут обучать на климатологов В Кыргызстане готовят реформу: в школах и вузах начнут...
16:44
Покушение на генерала ГРУ в Москве: обвиняемые признали вину
16:43
На капремонт объектов образования Бишкека требуется 2,5 миллиарда сомов
16:36
В Театре оперы и балета выступили против передачи хозпостройки Минфину
16:36
«Ноль на миллион»: Все для вашего бизнеса в MKassa